EEUU restringirá inversiones de todos los países que traten de robar tecnología estadounidense, no solo China

La prensa estadounidense había adelantado que el Departamento del Tesoro de EEUU estaba estudiando la posibilidad de limitar las inversiones de empresas chinas en el sector tecnológico estadounidense, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Comercio han abordado la puesta en marcha de una serie de mecanismos para ejercer un mayor control sobre las exportaciones en un intento por impedir que dichas tecnologías sean enviadas a China.

Sin embargo, el secretario del Tesoro de EEUU ha informado a través de su cuenta oficial en Twitter y "en nombre de Donald Trump" que las informaciones sobre restricciones aparecidas en medios como Bloomberg o 'The Wall Street Journal' son falsas. "'Fake news'. El filtrador no existe o no conoce el asunto muy bien", afirma Mnuchin.

En este sentido, el secretario del Tesoro de EEUU ha anunciado que habrá una declaración al respecto. "No será específica para China, sino para todos los países que tratan de robar nuestra tecnología", ha precisado.