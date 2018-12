ERC y PDeCAT no ven intención real de que Sánchez quiera aprobar los presupuestos

Los portavoces parlamentarios de ERC y del PDeCAT, Joan Tardá y Carles Campuzano, respectivamente, han considerado hoy que no ven una intención real de que el Gobierno quiera aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Durante los turnos de réplica en el Pleno del Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparece para informar sobre los acuerdos alcanzados en la Unión Europea sobre la salida del Reino Unido y la situación en Cataluña, tanto Tardá como Campuzano han mostrado estas sospechas.

"Su dilema no son los Presupuestos Generales del Estado. Sospecho que no quiere aprobarlos", ha incidido Tardá mientras Campuzano ha señalado que el PDeCAT tiene "la sensación de que no quieren de verdad aprobarlos".

El portavoz del PDeCAT en el Congreso ha incidido en que "nos ha parecido que han gesticulado y no han tenido interés verdadero en abordar un debate presupuestario".

Al respecto, Sánchez ha instado a Campuzano a que la próxima semana puedan llegar a acuerdos en el Presupuesto y ha lamentado que piense que el Ejecutivo no tengan intención de aprobarlo porque sí tiene "firme voluntad" de lo contrario.

No obstante, ha incidido en que el Ejecutivo se ha encontrado con "un no rotundo por parte de máximos líderes de independentismo".

Sánchez se ha comprometido a que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 en enero para que las cuentas públicas puedan entrar en el Congreso la segunda semana de ese mes, aunque los independentistas catalanes han señalado recientemente que Hacienda no les ha llamado para negociar.

De momento, ni ERC ni el PDeCAT han desvelado si presentarán sendas enmiendas a la totalidad al Presupuesto (primera prueba que deberá afrontar en el Pleno del Congreso) o si apoyarán las enmiendas a la totalidad que presenten otras formaciones políticas, entre ellas, el PP y Ciudadanos.