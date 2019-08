EasyJet, criticado por pedir a un usuario que borrara una foto de Twitter en la que una pasajera viajaba sin respaldo

Este martes un usuario de la aerolínea Easyjet ha publicado una imagen en su cuenta de Twitter en la que aparece una pasajera sentada en un asiento sin respaldo en un vuelo desde el aeropuerto londinense de Luton con destino Ginebra.

"Easyjet vence a Ryanair al tener asientos sin respaldo. Este es el vuelo 2021 de Luton a Ginebra. Cómo se puede permitir esto", ha dicho Matthew Harris a través de Twitter mencionando a las cuentas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por su sigla en inglés) y del aeropuerto de Ginebra, además de a Easyjet.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

Ante la repercusión del tuit, la compañía le ha pedido que eliminara la fotografía. "Hola, Matthew, gracias por informarnos, antes de que podamos investigarlo", ha respondido la aerolínea. "¿Podríamos pedirte que elimines la fotografía y nos envíes por MD (mensaje directo) más información sobre esto para que podamos atenderte mejor? Ross", han añadido desde Easyjet.

El usuario, por su parte, se ha negado a eliminar la fotografía, todavía pública en su cuenta. "Por su puesto que no", ha rechazado Harris. "Esta es una foto real de un avión descendiendo actualmente hacia Ginebra", ha añadido adjuntando una imagen con datos del vuelo.

"Lo comprendo totalmente, Matthew", han respondido desde Easyjet. "Sin embargo, si pudieras enviar un MD detallado con más información, lo agradecería. ¿Estás en este vuelo o simplemente te han enviado esto? Dan", han añadido.

Horas después, Matthew Harris ha informado a través de Twitter de que se trasladó a la pasajera en cuestión a otro asiento. "Uno tiene que preguntarse hasta qué punto era seguro el resto del avión. Este era su asiento. La mujer fue trasladada a un asiento libre una vez embarcaron todos los pasajeros", ha comunicado.

"No estoy seguro de qué habría pasado si el vuelo hubiera estado lleno. Mi compañero/a hizo la foto. Fin", ha añadido actualizando la información para los tuiteros que habían mostrado interés en la historia.

One has to wonder how safe the rest of the plane was. This was her seat. The lady was moved to a spare seat once the flight was fully boarded. Not sure what would have happened if the flight was full.



My partner took the photo.



-- end --