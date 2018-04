Echegoyen cree que no harán falta más recursos adicionales en la Sareb

El presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, ha considerado hoy que no cree que la entidad necesite aportaciones de recursos adicionales propios hasta 2027, fecha en la que finalizaría su plan de negocio.

Durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Echegoyen ha señalado que la última revisión de su plan de negocio y teniendo en cuenta variables prudentes conduce a pensar que no serán necesarios recursos de ninguno de los accionistas de la Sareb.

"Trabajamos para que no haya que pedir nuevos recursos propios, y no esperamos una aportación adicional", ha dicho, al tiempo que también ha reconocido que no puede afirmar que la inversión inicialmente prevista "vaya a ser plenamente recuperada".

En este sentido se ha referido a la aportación que tiene que ver con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del 45 % y que se da por perdida, pero ha añadido que en todo caso "los accionistas no van a sufrir un daño adicional a los recursos que ya han puesto".

El presidente de la Sareb ha incidido en que no tiene una "bola de cristal" para predecir el futuro pero que el plan de negocio de la entidad se revisa "ya por norma" cada año, y es revisado no sólo por una comisión de seguimiento sino también por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE).

Ha explicado que dentro del plan de negocio es cierto que hay variables que no se pueden controlar, como el precio de los bienes inmobiliarios, los tipos de interés o todo lo que tiene que ver con la demanda de los activos inmobiliarios.

No obstante, ha insistido en que lo que "no ha costado" son los 13.000 millones de euros de deuda que avaló el Tesoro Público y que ya han sido "repagados".

"Por lo tanto, se ha resuelto el 25 % del problema, que era del 100 %", ha dicho tras incidir en que no tiene capacidad para calcular cuál habría sido el impacto en capitalización bursátil o en el conjunto de la economía si no se hubiese creado la Sareb.

Echegoyen ha señalado que la sociedad no ha vendido "ni lo mejor ni lo peor, sino lo que ha podido en un mercado de venta" y ha valorado que la entidad trabaje con fuentes externas en su plan de negocio para dar mayor credibilidad a su negocio.