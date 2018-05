Economistas próximos al PSOE: "El euro vuelve a estar en problemas, pero no por España"

Diez economistas del PSOE o cercanos a este partido han difundido este martes un pequeño manifiesto en el que señalan que "el euro vuelve a estar en problemas, pero no por España". "No es, como dicen algunos, por la situación política en España" sino por la posibilidad "de que exista un gobierno antieuropeo en Italia. Todos los analistas asumen que pase lo que pase el viernes, España tendrá un gobierno constitucional y plenamente comprometido con el euro y el proyecto europeo".

El manifiesto, acompañado por un vídeo del exministro y ex asesor económico de Sánchez, Jordi Sevilla, va en contra de los mensajes lanzados en los últimos días por miembros del Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la moción de censura presentada el pasado viernes por Sánchez.

Firman el documento economistas que han ocupado puestos de responsabilidad en gobiernos del PSOE o en este partido como el propio Sevilla, el ex comisario europeo Joaquín Almunia, el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2004-2008), Carlos Arenillas y el ex responsable de Economía del partido Manuel de la Rocha; también lo suscriben el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros; la ex diputada del PSC y directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez Sampere; José Moisés Martín; Daniel Fuentes; Milagros Avedillo; y Belén Santa Cruz.

Los firmantes, "que llaman a que se unan otros muchos más", señalan que el "principal factor explicativo de la desconfianza que se está adueñando de los mercados financieros" es, "sin duda, la posibilidad de que se instale en Italia un Gobierno antieuropeo que ponga en marcha un mecanismo de salida del euro". "Acusar al escenario político que se vive en España como causante de esta situación es faltar a la verdad".

"Ahora lo que se está viviendo es una presión sobre el conjunto de la eurozona debido a que puede haber un problema fiscal, un problema serio de sostenibilidad de la deuda pública con riesgo de salida del euro, en la tercera economía más importante de Europa", señala el manifiesto, que añade que para los medios financieros internacionales "la situación política de España es de poca o ninguna relevancia a la hora de explicar esta situación en los mercados".

"España ya vivió una larga temporada de gobierno interino con mercados estables, crecimiento económico y reducción del desempleo. Ahora, el impacto sobre la deuda o sobre los mercados españoles no está siendo más importante que el impacto sobre Portugal, Grecia, Irlanda o Japón".

"Como economistas, sabemos que correlación no implica causalidad. La prima de riesgo española inició su crecimiento el 16 de mayo, nueve días antes de la sentencia por el caso Gürtel y diez días antes de la presentación de la moción de censura, conjuntamente con el crecimiento de las primas de riesgo de Portugal, Grecia e Italia. La zona euro está en dificultades de nuevo, pero no es, como dicen algunos, por la situación política en España", reiteran.