Ecuador afirma que cumple con los estándares internacionales en la producción de banano

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ecuatoriano (MAG) reiteró este martes que cumple con los estándares internacionales en la producción de banano, después de que Rusia volviera a alertar sobre la presencia de la mosca jorobada polífaga en un lote de plátanos importados desde Ecuador.

A través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), el MAG informó en un comunicado que "mantiene controles articulados locales e internacionales con el sector y la empresa privada, así como con cada una de las instancias pertinentes".

Y que estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por los Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF).

Rusia advirtió de nuevo este martes al país andino de la imposición de restricciones temporales en caso de que no tome medidas efectivas para cumplir las normas fitosanitarias.

El documento del Ministerio agrícola ecuatoriano subraya por su parte, que el país es el primer exportador mundial de banano, mediante la venta de la fruta a más de 78 países y es reconocido a escala mundial por la calidad de su fruta.

"Actualmente, Agrocalidad cuenta con un importante equipo técnico de inspectores fitosanitarios distribuidos en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y sitios de producción con el fin de garantizar la fitosanidad de los productos de exportación", reza el escrito.

Precisa que como resultado del procedimiento de control de seguridad alimentaria se exportaron unas 69,3 millones de toneladas de banano desde 2014 hasta noviembre pasado, lo que ha significado la emisión de 613.788 certificados fitosanitarios.

La autoridad ecuatoriana reitera que de esas partidas con certificación "no se ha recibido ninguna notificación por Megaselia scalaris (mosca jorobada polífaga) desde ningún destino".

Y aclara que desde 2014 hasta el pasado 30 de octubre, se emitieron 43.466 certificados fitosanitarios de banano a Rusia correspondientes a 7,8 millones de toneladas exportadas, entre las que no se notificó de plagas.

En forma paralela, entre 2015 y noviembre de este año, la Agencia ha realizado 40.000 monitoreos destinados a detectar cualquier tipo de plaga, inspecciones que no arrojaron resultados positivos para la presencia de la mosca jorobada "en ningún caso".

Aclara el comunicado que la mosca "no es una plaga de banano, no se evidencia un contacto directo entre la mosca y la fruta, no ha afectado las plantaciones, ni la calidad de banano".

Antes de concluir asegurando que el consumo de bananos ecuatorianos no representa absolutamente ningún riesgo para la salud de los consumidores.

El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario ruso (Rosseljoznadzor) informó este martes que el pasado día 14 en los plátanos que recibió de Ecuador -acompañados de un certificado fitosanitario de Agrocalidad- se volvió a detectar la mosca jorobada polífaga.

La entidad rusa recalcó el carácter "sistémico" del parásito en los plátanos que Rusia importa de Ecuador, y señaló que "las entregas de plátanos infectados desde Ecuador representan una amenaza para la seguridad alimentaria de Rusia".

Anteriormente la mosca fue detectada en marzo de 2018 y agosto de 2019 en cargamentos de plátanos ecuatorianos.

En este sentido, reiteró que "se reserva el derecho de introducir restricciones temporales a la importación de bananos de Ecuador a Rusia en caso de que la parte ecuatoriana no tome medidas efectivas".