Empresarios alemanes en Cataluña advierten de la "inseguridad" y piden "diálogo"

El presidente del Círculo de Empresarios de Habla Alemana, Albert Peters, ha advertido hoy de la "inseguridad" que sienten sus asociados en Cataluña derivada de las "decisiones unilaterales" que han tomado los partidos independentistas y ha pedido "diálogo" con el Gobierno central.

En un encuentro informativo organizado por el Club Internacional de Prensa, Peters ha criticado duramente las acciones tomadas por los soberanistas en los últimos meses y algunas decisiones recientes como la propuesta del número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, en prisión preventiva, como candidato a la presidencia de la Generalitat.

"Nombrar a una persona que va a ser inhabilitada, no sé si es lo beneficioso para Cataluña", ha cuestionado para asegurar después que los independentistas quieren "llamar la atención".

Sin embargo, también ha censurado los insultos recientes que recibió el presidente del Parlament, Roger Torrent, en un acto con los empresarios alemanes.

"Me han criado en la educación y no se puede tratar a un invitado de esa forma", ha afirmado, para después asegurar que algunos asociados "no lo han hecho (tratado con educación) con el president Torrent, la máxima autoridad democráticamente elegida".

Peters ha criticado también que se "luche contra los partidos" independentistas en lugar de luchar contra las "causas" de que aumente el nacionalismo y ha establecido un paralelismo con el ascenso del partido neonazi Alternativa para Alemania, ya que se censura a la formación política pero no se atajan las causas de que crezca "sin hacer nada".

Por todo esto, el líder de los empresarios alemanes ha reclamado el diálogo basándose en las leyes vigentes ante la "inseguridad y desconfianza" existente entre sus asociados.

Ha reivindicado en numerosas ocasiones el papel de la Constitución y el Estatut "válidos", aunque también ha criticado el papel del Rey Felipe VI con su discurso del 3 de octubre tras el referéndum ilegal ya que le "hubiera gustado oír palabras más conciliadoras con Cataluña".

"No queremos repetir unas elecciones hasta llegar a un resultado que nos guste", ha advertido Peters, después de reconocer que los más de dos millones de votos independentistas en las últimas elecciones son "el 9 %" de quienes votaron en las generales de 2016, por lo que podrían llevar a cabo debates importantes en el Senado.

"En Cataluña no somos felices", ha asegurado, en tanto que "3.000 empresas han huido, trasladado su sede social", un hecho que podría afectar a 30.000 puestos de trabajo y 25.000 familias afectadas a largo plazo.

En cuanto a la posibilidad de una repetición electoral, Peters lo ha calificado como "un proceso democrático", aunque "prolongarán la inseguridad" y ha reiterado su petición de un gobierno en la Generalitat que cumpla las normas y las resoluciones del Tribunal Constitucional.