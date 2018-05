Empresarios andaluces piden "visión de Estado" tras la moción contra Rajoy

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha pedido hoy "altura de miras, visión de Estado y tener la capacidad de calibrar el día después" de la moción de censura contra Rajoy para que España "tenga un Gobierno lo más estable posible".

A preguntas de los periodistas, González de Lara ha afirmado en rueda de prensa que la moción "afecta sin duda a un marco en el que se requiere estabilidad", porque "ahora mismo la economía marcha a un ritmo de crecimiento bastante respetable, por encima del 3 por ciento a nivel nacional".

Ha subrayado que "no entra a valorar" la moción, porque "cualquier fuerza política está en su derecho", y ha precisado que se refiere a lo que "puede generar no la moción en sí, prospere o no, sino a lo que venga después, porque puede generar incertidumbre, que genera desconfianza, y eso es el mayor freno al crecimiento económico".

El presidente de la patronal andaluza ha reiterado que, "dentro de la legítima acción política en el Parlamento" es "absolutamente respetable" la iniciativa de Pedro Sánchez.

Ha recordado que los Presupuestos del Estado se aprobaron la semana pasada y es necesario "un Gobierno lo más estable posible para poder ejecutarlos".