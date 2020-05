Fernando Trías de Bes: "Ahora hace falta keynesianismo a lo bestia para comprar tiempo"

El economista Fernando Trías de Bes señala que además del drama por las muertes y la enfermedad provocada por la COVID–19 estamos ante un episodio único en la historia: un encierro abrupto y simultáneo de las poblaciones de varios países del mundo que ha hecho detenerse la economía. Pero, frente a otras grandes crisis, y esa es la diferencia que él quiere destacar, se contempla un final: el descubrimiento de una vacuna en un plazo que podría ser de uno a dos años. A su juicio, eso permite que se intente conservar intacta la capacidad de consumir, así como la estabilidad de cobros y pagos de las empresas en ese interludio.

Asegura que pronto tuvo las ideas claras sobre qué recetas aplicaría él para solventar de la mejor manera posible este insólito episodio, siempre en el caso de que se consiguiera esa vacuna. Propone, sobre todo, comprar tiempo: suplir con ayudas públicas masivas a través de las empresas las rentas familiares dañadas por la caída de actividad real. Intentar dar los incentivos necesarios para evitar el miedo y el llamado "equilibrio de Nash", en el que cada agente económico busca su mejor opción y con ello prolongaría la recesión.

Ha tardado nueve días en escribir "La solución Nash" (Paidós, a la venta en papel el 16 de junio, y ya en formato electrónico) en el que propugna un gran pacto social sostenido por el Estado (y por el dinero europeo) entre empresas, consumidores e intermediarios para mantener la economía en funcionamiento en este intervalo.

En su libro parte de la premisa de que la economía se hunde por culpa del confinamiento y recuerda que el sistema financiero está indemne y que no existe una burbuja inmobiliaria en 2008 que intoxique el mercado. Hasta qué punto esto marca la diferencia entre esta crisis y la anterior.

Marca bastante. Estas son dos de las diferencias principales y me gustaría añadir una más. Creo que es una crisis que arranca por la economía real, no arranca por la economía financiera, efectivamente, y todo es debido a que estamos confinados. Y el tercer elemento, que yo diría que es clave, es que en el momento que arranca la crisis puedes poner una fecha de finalización a la causa original. Eso sí que nunca se ha visto en ninguna crisis. Es verdad que hay un decalaje de tiempo, pero el tener un plazo relativamente corto de finalización modifica totalmente cualquier medida económica, puedes planificarlo, dimensionar cuánto dinero va a hacer falta. Entonces yo sí que creo que ese elemento es el que hace realmente distinto a esta crisis. El hecho de que sabemos que es limitado y bastante parametrizable, con cierto decalaje de uno o dos meses, pero poco más. Por eso recomiendo todo lo que se recomienda, si no, no se podría hacer.

Sus propuestas se basan en que haya una vacuna o un remedio para la enfermedad en un periodo de 15 a 17 meses, pero también hay científicos que ponen en duda este periodo. Incluso hablan de que cuando haya una vacuna todavía tardará años en llegar a toda la población. ¿Qué ocurre en un panorama en el que esta crisis sanitaria se alarga durante años?

Es que yo pienso que no será así. No soy experto en farmacia. Pero ya hay tres laboratorios que en probeta han encontrado una molécula que ya inhabilita el virus. Hay una primera muestra de casi 600 pacientes que ya se ha demostrado que funciona. Entonces, yo no manejo un escenario tan largo. Seguramente sería así si fuera el primer SARS que aparece, pero ya viene de años que ya estaba avanzando. Entonces, yo creo que el desarrollo de una vacuna, el horizonte son 12 meses, creo que no se va a ir a años.

En todo caso, entonces sería una propuesta con esa hipótesis de que la crisis sanitaria uno o dos años. Y en ese periodo su propuesta es comprar tiempo, básicamente. ¿Cómo se hace?

La compra de tiempo es suplir con flujos financieros el 80% de las rentas familiares que decaen por la caída de economía real. O sea, es una respiración asistida. La economía real se ha parado. Como yo sé que no se ha roto nada y como sé que esto remite dentro de un tiempo, antes de que se destruya el tejido empresarial y demanda potencial de los ciudadanos, sostengamos los flujos financieros y la economía, para que no empiecen los efectos secundarios y que luego la causa original sí que no importe.

Yo pongo el ejemplo de un paciente con un ictus. Es un pequeñito coágulo en el cerebro. El médico sabe que tiene unas horas para evitar que se paralice el habla, se te paralice un brazo o una pierna. Luego empiezan una serie de efectos secundarios que si pasa demasiado tiempo, aunque te quites el coágulo, ya son un problema más. Pero si arreglas el coágulo a tiempo, lo otro se arregla solo.

Es la misma situación. Si nosotros somos capaces de sostener la demanda y oferta potencial durante un tiempo, tenemos tiempo de arreglar ese coágulo. Si no, ya da igual que lo arreglemos, porque si empiezan a desaparecer empresas y el paro se empieza a desbocar ya da igual que esto sea para un tiempo.

Comenta también que es el miedo, más que el propio confinamiento o la parálisis empresarial, lo que puede echar más abajo el PIB y el trabajo.

El miedo en economía se llama incertidumbre. El miedo lo paraliza todo. Las inversiones, las decisiones de gasto, las reformas, sacar un producto, montar una empresa. Igual que el miedo bloquea a un animal, la incertidumbre hace la que gente detenga planes.

Propone lo que llama "keynesianismo elevado a la enésima potencia", basado en inyecciones económicas muy fuertes a sectores y empresas, más que a personas y familias ¿por qué?

Le tiene que llegar a las empresas básicamente para que la gente no se vea en suspensión de empleo y para que se pueda pactar un porcentaje sobre la nómina y no sobre la base reguladora. Es decir, el efecto psicológico de verte en suspensión de empleo, en un ERTE, que el SEPE te paga o no te paga...Todo eso produce un efecto psicológico irreal de bajada de ingresos muy fuerte. Entonces creo que esto hecho a través de las empresas permite que la caída de rentas familiares no sea tan alta, que la persona no se vea en suspensión de empleo y que la empresa vea que tiene unas ayudas para sostener su capacidad productiva. Y después, porque la capilaridad es más fácil. También creo que este sistema en forma de pirámide facilitaría mucho más la gestión. La prueba es que el SEPE se ha colapsado.

¿Y cómo controlar a las empresas para que hagan llegar al resto esas inyecciones de dinero?

Las empresas acogidas a esta línea de crédito deberían informar a todos sus clientes y proveedores. Y si cualquier cliente o proveedor comete una infracción con las empresas acogidas a estos planes de ayuda, será sancionado con el 300% de la cantidad total recibida en ayuda. Si pasado un año tras la crisis se comprueba a través de parámetros medibles (facturación, actividad, márgenes brutos) que la ayuda recibida fue más de la necesaria respecto a las necesidades reales de la empresa, deberá devolver el excedente al Estado.

¿Los 100.000 millones en créditos ICO con aval del estado y los otros 100.000 adicionales que se esperan del sector privado no le parecen suficientes? ¿Esto no es keynesianismo?

Yo creo que la cuantía es suficiente. Con 200.000 millones habría habido para comprar tiempo. Lo que sucede es que esta es una cuantía que se declara, pero que no se ejecuta. Yo creo que conceptualmente las medidas que el Gobierno está haciendo son muy oportunas: "vamos a permitir a las empresas desahogarles los costes laborales, porque no tener a su gente trabajando y vamos a darles financiación a través del ICO". Si conceptualmente es correcto, pero hay tres problemas: el problema de ejecución, cómo se implementa, otro de cuantías.

¿Cree que no se estarían ejecutando correctamente?

Sí, entre otras cosas porque tampoco tienen el dinero. Es que claro el Estado español tiene ya tal nivel de déficit y de endeudamiento que esa cuantía no nos la va a prestar nadie, necesitamos a la Unión Europea. Y la Unión Europea habló de 500.000 millones de euros para toda Europa [más tarde la Comisión ha propuesto un fondo de 750.000 millones de euros]. Si Sánchez oportunamente calculó unos 200.000 millones para España y en toda la Unión Europea, se están movilizando 500.000 millones, no va a llegar.

Es la Unión Europea y no los bancos los que tendrían que estar inyectando el dinero. Yo creo que esta crisis en los sistemas de gobierno de la UE va a forzar cambios. Tener la política fiscal a nivel nacional y la política monetaria cedida, esta disfunción ya llevamos diez años arrastrándola. En la crisis financiera se pudo hacer porque era a través de la banca, pero ahora que todos tienen que hacer políticas fiscales y monetarias, yo creo que esta disparidad va a hacer avanzar la Unión Europea en ese sentido. O retroceder.

Esta especie de pacto general a través de la "solución Nash", en la que todos estuvieran de acuerdo en aceptar perder una parte para conseguir un bien general, ¿no es contrario al espíritu de la economía capitalista, en la que cada uno busca su beneficio?

Lo que yo digo es que se deben cambiar los incentivos. Es decir, si lo dejamos todo igual, cada agente económico no va a tomar esta decisión porque es mejor para todos. Esto no es pedir "renuncia a esta opción tuya porque es mejor para todos". Es decir, se ponen los incentivos para que la decisión que tome cada agente económico sea la más beneficiosa para sí mismo. Si a mí como empresa me están garantizando la liquidez y a mí como consumidor me están garantizando el empleo y los ingresos... siempre algo bajará el consumo o habrá un punto de reticencia. Alguna incertidumbre siempre quedará, pero no habrá una debacle. Y luego el ser humano es muy gregario, social. Si tú ves que el vecino de al lado se cambia de coche, pues estoy tranquilo con estas medidas, porque normalmente no va a haber despidos, garantizan el 80% del salario, etcétera...Al final si todos tenemos miedo, el miedo se contagia. Si todos estamos tranquilos, la tranquilidad también se contagia. Entonces no se trata de animar a alguien para tratar de hacer algo contrario a lo que cree que es mejor para él, se trata de cambiar los incentivos para que actúe de acuerdo a lo que es mejor para todos.

Este cambio de incentivos entiendo que tiene que estar dirigido por parte del Estado y también habla del papel de los medios de comunicación a la hora de cambiar el espíritu.

Tiene que haber una gran orquestación, un gran pacto social donde las empresas dicen oye, estamos bien apoyadas por el Estado, vamos a sostener el empleo, no vamos a despedir, en cuanto se vuelva a la normalidad, vamos a volver a producir a tope; las asociaciones de consumidores y sindicatos expresan lo propio en su ámbito. "Vamos a continuar con nuestros planes porque tenemos muy claro que todos los agentes económicos nos hemos orquestado para comprar tiempo". Todo esto bien comunicado infunde una tranquilidad. Por eso hablo de que la comunicación es muy importante, porque en situaciones así es fácil caer en el "sálvese quien pueda". Si no hay una orquestación, y la comunicación de esa orquestación es muy importante, la sensación es de estampida, "mira por ti mismo, porque aquí nadie va a mirar por nosotros". Entonces sí que entramos en un equilibrio de Nash.

Lo que pasa es que la clase política no parece que esté nada por la labor de hacer este esfuerzo común y de facilitar una concertación social como la que propone. Aquí se está llegando a un nivel de crispación por parte de la oposición que no está habiendo en países como Portugal, donde han decidido, en esta crisis concreta, ir de la mano del Gobierno.

Por eso digo en el libro que no es tiempo de política, está habiendo un cálculo partidista por parte de todos. La sensación como ciudadano es que les damos igual, están a ver qué batalla ganan, si consiguen unas elecciones anticipadas. ¿Es que no se dan cuenta de que España se puede estar sumiendo en la crisis más grave del último siglo? Usar el sufrimiento a la población para promover un proyecto político es la antipolítica.

Ahora hay una situación en la que deben aparcar la política doce meses. Parece que si aparcas la política doce meses el Gobierno es el triunfador, pues no, la gente no es tonta, sabría que ha habido una apuesta común. Yo creo que habría una revalorización de la clase política en nuestro país, que está muy desprestigiada. Yo creo que en los países como Corea del Sur o Portugal donde ha habido apoyo y cohesión la crisis se está resolviendo mejor. Donde la oposición ha cerrado filas con el Gobierno ha sido más fácil la gestión.