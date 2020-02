Ericsson, extrañada por su exclusión en un evento de Calviño tras su baja en MWC

Ericsson ha mostrado su "extrañeza" por su "exclusión" de un evento con empresas tecnológicas convocado en Barcelona por la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras defender que canceló su presencia en el Congreso Mundial de Móviles (MWC) de este año por el coronavirus.

La empresa se refiere, en una nota de prensa difundida este martes, a una reunión que mantuvo ayer en Barcelona Calviño con varios representantes de empresas tecnológicas y de agentes sociales, entre ellos el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, los consejeros delegados de Huawei en España, Toni Jim; así como de Orange, Laurent Paillasot, entre otros.

En este encuentro, que se celebró en el marco del Tech Spirit Barcelona, no participó ninguna de las empresas que cancelaron su participación en el Mobile antes de que la organización suspendiera el evento por el temor al contagio por el coronavirus, publican hoy varios medios.

Ericsson ha afirmado que le "genera extrañeza" haber sido excluido de este encuentro, teniendo en cuenta que se trata de un momento "crucial" para la transformación digital de España y Europa, en el que se están definiendo los programas estratégicos de los próximos años y que esta tecnológica es uno de los "principales actores" de esta industria.

Sin vincular expresamente el hecho de que no haya sido invitado a la reunión con el de haber cancelado su presencia en el MWC, Ericsson ha comenzado el comunicado diciendo que su decisión de no acudir al congreso no se adoptó "a la ligera", sino que se hizo por motivos de "salud y seguridad".

A continuación, ha destacado la importancia de esta compañía en el sector tecnológico en España, donde cuenta con 2.500 empleados; para finalmente expresar su extrañeza por no haber sido invitado al encuentro con Calviño.

Ericsson fue la segunda empresa que canceló, después de LG, su participación en el MWC, donde tenía reservado un expositor de más de 6.000 metros cuadrados, uno de los más grandes del congreso.