La escuela de negocios Esade ficha al exportavoz económico de Ciudadanos Toni Roldán para dirigir un think tank

La escuela de negocios Esade ha fichado al al exportavoz económico de Ciudadanos Toni Roldán para dirigir un nuevo think tank, cuya sede se ubicará en el campus de la institución en Madrid.

Según la escuela de negocios, Roldán diseñará las líneas estratégicas y áreas de actuación del nuevo centro de conocimiento, investigación y debate social.

Toni Roldán dejó Ciudadanos y su escaño en el Congreso debido al giro a la derecha que dio el partido en los últimos meses. Roldán fue portavoz económico del partido y secretario de programas de la dirección de Albert Rivera y también ocupó la portavocía adjunto del grupo en la Cámara Baja.

La nueva incorporación de Esade llegó a Ciudadanos en 2015 y se presentó a las elecciones por Barcelona. Su fichaje se produjo de la mano de Luis Garicano, de quien es discípulo. Ambos coordinaron el programa económico de la formación naranja y también han escrito un libro: Recuperar el futuro: Doce propuestas que cambiarán España (Atalaya).

Roldán es economista, formado en la Universitat Autònoma de Barcelona, en la School of International and Public Affairs de la Columbia University y en el Instituto Europeo de laLondon School of Economics, entre otras instituciones, según anuncia Esade en un comunicado.

Ha sido asesor económico del Secretario General de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea.