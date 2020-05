España, entre países donde la CE duda de que apliquen bien los reembolsos turísticos

España se encuentra entre los trece Estados miembros a los que la Comisión Europea (CE) ha apercibido al considerar que no aplican correctamente la legislación europea sobre derechos de los pasajeros y de paquetes de viajes, en especial, sobre bonos y reembolsos, indicó este jueves el Ejecutivo comunitario.

España, además de Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Holanda, son los Estados miembros donde creen "que quizá hay problemas de cumplimiento", donde "la situación está relacionada con las recomendaciones del Gobierno", señaló el portavoz comunitario Stefan De Keersmaecker en la rueda de prensa diaria de la CE.

El portavoz respondió así a una pregunta sobre los países que no están cumpliendo las disposiciones sobre los bonos turísticos en plena pandemia del coronavirus.

La CE recomienda a los ciudadanos aceptar cupones como compensación por paquetes vacacionales cancelados para apoyar a las empresas con falta de liquidez, pero a la vez ha dejado claro que expedientará a los países que no faciliten los reembolsos en efectivo para quien los solicite, como exige la normativa europea.

De Keersmaecker explicó que los comisarios europeos de Transporte, Adina Valean, y de Justicia, Didier Reynders, han enviado cartas a todos los países de la Unión Europea (UE) "sobre el asunto de los bonos, para asegurarse de que la legislación en el área de los derechos de los pasajeros y paquetes de viaje es respetada".

No obstante, precisó que estas cartas "están adaptadas a las especificidades de cada Estado miembro", de manera que a los trece mencionados con anterioridad la CE les ha informado de sus preocupaciones en las respectivas misivas.

"Mientras que estas cartas no abren formalmente procedimientos de infracción, dejan claro que no dudaremos en tomar medidas si los respectivos Estados miembros no cumplen rápidamente" con las normas comunitarias, enfatizó el portavoz.

"Todos los Estados miembros reciben una carta y vemos qué pasos hay que tomar entonces", añadió.

También dijo que donde ven problemas de cumplimiento, "muchos de ellos están relacionados con la directiva de paquetes de viaje en el área de los bonos".