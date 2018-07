España ayudará a los turistas rusos que se vean afectados por la crisis del operador

Las autoridades españolas han comunicado a las rusas que harán lo que esté en su mano para solucionar los posibles problemas que pudieran surgir a los turistas rusos que se encuentran de viaje en España con el operador ruso "Natalie Tours", que afronta graves problemas financieros.

"Ante la situación generada por la crisis de Natalie Tours, ambas administraciones estamos cooperando para minimizar el impacto en los turistas rusos que se encuentran en España", dijo hoy a Efe el embajador de España en Rusia,Ignacio Ybáñez, tras reunirse con el director de Rossturism, Oleg Safónov.

Aunque no se ha declarado en quiebra, el operador ruso "Natalie Tours", el tercero en número de turistas rusos a España, anunció el miércoles la anulación de todas sus reservas, entre otros motivos por la negativa de muchos hoteleros a alojar a sus clientes en los destinos.

En la reunión de hoy, celebrada a petición del responsable ruso de Turismo, se le dieron seguridades de que la administración española tratará de minimizar los posibles incidentes que pudieran surgir con hoteles o aviones, señalaron fuentes de la Embajada.

De momento, eso no ha ocurrido y no se ha registrado ningún incidente, pero el temor entre la parte rusa se debe a que en Turquía, otro de los destinos de Natalie Tours, se han dado casos de picaresca, en los que los hoteles han comunicado a los turistas que no habían recibido el pago.

"Aunque se trata de empresas privadas, tanto rusas como españolas, y por ello nuestra capacidad de actuación depende del margen que dejan los acuerdos entre ellas, entre las administraciones de ambos países hay el mejor entendimiento para actuar en caso de que haya incidentes", insistieron las fuentes.

En estos momentos se encuentran en España 1.478 turistas rusos que han viajado con Natalie Tours.

Safónov informó en la reunión con el embajador que este fin de semana regresarán a Rusia cerca de 500 de ellos, en vuelos chárter, mientras el resto lo harán en sus fechas en vuelos regulares por lo que no se prevén problemas.

"Natalie Tours", que hasta hace poco era líder en turismo ruso a España, perdió esa posición en los últimos tres años.

"Ya no lidera en el mercado español. Es más, ha dejado de ser uno de los diez principales operadores de Rusia, y ya no es uno de los grandes. Debe mucho dinero a sus socios", explicó a Efe la presidenta de la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATR), Maya Lomidze.

Del total de turistas rusos que viajan a España, el 70 % lo hacen por su cuenta, y el 30 % en paquetes turísticos.

De estos últimos, Natalie Tours ocupa el tercer lugar entre los operadores rusos.

La actual crisis del mayorista afecta sobre todo a España, Turquía, Emiratos Árabes, Chipre y Cuba, destinos servidos por esta empresa.

"Natalie Tours" cerró 2017 como el tercer operador con más visados turísticos Schengen tramitados a través del Consulado general de España en Moscú, señalaron a Efe fuentes consulares.

La empresa rusa tramitó 16.099 visados, superada sólo por "Biblio Globus", con 16.876 visados, y Anex Tour, con 38.278.

La tormenta en torno a la compañía se desató la semana pasada, cuando "Natalie Tours" anunció la cancelación de todos sus vuelos chárter a Barcelona, Rimini, Catania, Nápoles, Antalya y Heraklion, con el argumento de su baja rentabilidad.

Fundada en 1992, "Natalie Tours", una de las empresas más antiguas del sector, no ha podido superar la crisis de 2014, cuando el desplome del rublo y del petróleo, sumados a las sanciones de Occidente contra Rusia, sumieron a este país en una larga recesión.