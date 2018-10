España marca distancias con Italia: "Nosotros estamos comprometidos en una senda diferente, la de la sostenibilidad financiera"

"El Gobierno español está en una senda diferente, de sostenibilidad financiera". Así ha evidenciado la ministra de Economía española, Nadia Calviño, la distancia entre España e Italia; la distancia entre quien se atiene a las reglas comunitarias y quien intenta darlas de sí para aumentar el gasto público.

Calviño ha insistido en que el Gobierno español está siguiendo "el desarrollo de los mercados financieros: la economía italiana es importante y hay que seguirla de forma atenta. La inestabilidad financiera no beneficia a nadie, y sobre todo a Italia. En este sentido, el Gobierno está comprometido en una senda diferente, de estabilidad financiera: la deuda es prioritaria y estamos tratando de tomar todas las medidas para reducir el peso de la deuda sobre el PIB. Y desde ese punto de vista, estoy tranquila porque no hay efecto contagio". Y ha sentenciado: "Hay confianza en en y no hay duda con respecto a nuestra sostenibilidad".

La ministra, además, se ha mostrado tajante con Italia: "Las reglas han de aplicarse por igual a todos los países".

El Gobierno italiano pretende aprobar unos presupuestos que elevan el déficit hasta el 2,4% en tres años, algo que las instituciones comunitarias ven con alarma. "Yo no querría valorar la posición del gobierno italiano porque no conocemos el detalle", ha afirmado Calviño, "más allá de los anuncios públicos de aumentar el déficit. Y en esto el gobierno español está en la senda de la reducción de déficit y de deuda pública sobre el PIB".