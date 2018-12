España es el segundo país que peor se prepara para la jubilación, según Aegon

España es el país, junto con Japón, que peor se prepara para la jubilación a pesar de ser el segundo país del mundo con la esperanza de vida más alta, según un estudio de Aegon publicado hoy, que mide dicha preparación en función de variables como el ahorro o los conocimientos financieros.

Según el estudio, el 27 % de los españoles afirma que sí ahorra habitualmente, otro 27 % se declara ahorrador ocasional (de vez en cuando), el 15 % es ahorrador aspiracional (no ahorra pero pretende hacerlo), el 22 % ha sido ahorrador en el pasado pero ya no lo es y un 9 % admite que no ahorra nada.

De cara a las futuras generaciones, dos tercios de los encuestados consideran que estas tendrán una jubilación peor que la actual, frente a los dos de cada diez que piensan que será igual y tan solo un 6 % que es optimista y piensa que serán mejores.

"Pese a que tenemos la certeza de que seremos una sociedad envejecida, no le damos importancia ni planificamos financieramente nuestro retiro, aunque nuestra jubilación sea cada vez más una etapa longeva de nuestra vida", afirma en una nota la responsable del departamento técnico de pensiones de Aegon, Aurora Martín.

Ante esto, el 47 % de los españoles piensa que hay que aumentar los impuestos para mantener la viabilidad del sistema público de pensiones y un 22 % se inclina por un enfoque equilibrado (algunas reducciones en pagos individuales combinado con subida de impuestos).

Frente a ellos, el 13 % estima que el Estado debería reducir el coste global de las prestaciones de la Seguridad Social sin tener que aumentar los impuestos y otro 3 % afirma que el Estado no debería hacer nada.