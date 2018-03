Esteban advierte a Rajoy de que no vale parchear las pensiones con los PGE

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que el problema del sistema público de pensiones "no se arregla con parches" a través de los presupuestos generales del Estado porque son "dos bolsas diferentes" y la que se tiene que solucionar es la de la Seguridad Social.

En su segunda intervención en el pleno extraordinario sobre pensiones en el Congreso, Esteban ha instado a Rajoy a "arreglar lo que se tiene que arreglar" y no intentar parchear con rebajas impositivas de las que no se benefician los pensionistas que no hacen declaración del IRPF y deja a mucha gente al margen.

Ha insistido en que hay que hacer algo "urgente" para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y ha pedido a Rajoy que para volver al consenso "dé un paso atrás" en las decisiones sobre este modelo que adoptó de manera unilateral y tenga "flexibilidad".

"El problema de fondo es el que tenemos que abordar y no ir parcheando", ha aseverado Esteban, antes de reiterar su reclamación para que el Estado trasfiera al País Vasco la competencia de la gestión del régimen de la Seguridad Social, como solicitó el Parlamento autonómico la semana pasada.