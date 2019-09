La Eurocámara ratifica a Lagarde como presidenta del BCE sin haber acudido al pleno de Estrasburgo

394 votos a favor, 206 en contra y 49 abstenciones: la ex ministra de Sarkozy ya es presidenta electa del Banco Central Europeo Lagarde no ha estado presente este martes en el pleno de Estrasburgo que la ha ratificado por "problemas de agenda" Verdes e Izquierda Unitaria (GUE) han criticado la ausencia de Lagarde, si bien no era preceptivo para ser votada