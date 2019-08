Argentina negocia con el FMI alargar los vencimientos de su deuda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está analizando el impacto de la operación de deuda planteada el miércoles por las autoridades argentinas para renegociar los vencimientos de deuda del país austral con acreedores privados y con el organismo multilateral.

Este miércoles, el ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, anunció que el Gobierno busca alargar los vencimientos de su pasivo a corto pazo con inversores institucionales y buscará hacer lo mismo con sus títulos a medio y largo plazo, además de buscar "reperfilar" la deuda con el FMI.

En el caso del organismo internacional, se trata de la deuda contraída a partir del acuerdo firmado el año pasado con el Fondo para un auxilio financiero por un total de 56.300 millones de dólares, de los cuales ya se han desembolsado 44.500 millones de dólares.

"El personal del Fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto", indicó al respecto de esas medidas Gerry Rice, portavoz de la institución internacional, que añadió que el FMI entiende que las autoridades argentinas han tomado esta decisión "para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas". Rice afirmó que permanecerá en estrecho contacto con las autoridades y "seguirá al lado de Argentina en estos momentos difíciles", informa Europa Press.

Según el ministro de Hacienda argentino, la propuesta busca "despejar el horizonte financiero" del país para lo que queda del actual mandato del Gobierno de Mauricio Macri y para el que se inicie en diciembre próximo, tras la rotunda vitoria del candidato peronista Alberto Fernández en las elecciones primarias a la presidencia de este mes y ante la convocatoria electoral del próximo octubre.

Un escenario de incertidumbre que, como indicó Lacunza, "afectó a la estabilidad cambiaria" y a la tasa de renovación de la deuda, que, según dijo, rondaba el 78% y "cayó abruptamente a niveles inferiores al 10%, evidenciando la falta de interés de los inversores". La contundente derrota de Macri también ha propiciado una fuerte devaluación del peso argentino.

"El presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato", dijo el ministro, que aseguró que Argentina "no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda", pero "sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual".

Las iniciativas apuntan a que el próximo Gobierno que asuma el poder en diciembre tras las elecciones de octubre "pueda desplegar sus políticas sin la restricción de vencimientos de deuda inminentes o demasiado elevadas", según el ministro.

La modificación del plazo para los inversores institucionales en deuda de corto plazo, que son aproximadamente el 10% del total en esos títulos, será de entre 3 y 6 meses.

Lacunza también detalló que la medida que apunta a los bonos en legislación local deberá ser enviada al Congreso. En tanto, a partir de hoy el Gobierno recibirá propuestas de bancos para extender los vencimientos de la deuda bajo ley extranjera.

El anuncio de Argentina llegó después de la visita al país que realizó una misión del FMI para evaluar los progresos de Argentina en el marco del plan de rescate recibido.

En este sentido, Gerry Rice precisó que el equipo del FMI dirigido por Roberto Cardarelli mantuvo "conversaciones productivas" con el ministro de Finanzas de Argentina y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y sus respectivos equipos. El personal del FMI también se reunió con Alberto Fernández, principal líder de la oposición, y miembros de su equipo económico para intercambiar visiones sobre la economía argentina.