Falciani pide en el Congreso que no le extraditen a Suiza: "Me veo en medio de un juego de intereses diversos"

El ingeniero suizo Hervé Falciani ha dado este martes un paso adelante para intentar evitar su extradición a Suiza, que ha vuelto a reclamarle por desvelar datos de clientes del HSBC que incurrían en elusión y fraude fiscal. Falciani, que tras meses de silencio ha venido concediendo diversas entrevistas en las últimas semanas, ha decidido acudir personalmente al Congreso de los Diputados. Ha asistido al registro de una proposición no de ley de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea en la que se se solicita su no extradición a Suiza para su debate en Pleno, y a continuación ha hecho declaraciones a los medios de comunicación frente a la fachada de los leones.

Registramos una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que no extradite a Suiza a Hervé Falciani. Actuar contra aquellas personas que denuncian a los evasores no es una forma de defender el Estado de Derecho. pic.twitter.com/VVvwQ4WXft — Podemos en Europa (@EuroPodemos) 8 de mayo de 2018

Preguntado por si teme ser moneda de cambio con los líderes independentistas catalanes que se han trasladado al país helvético, Falciani ha confesado: "Me veo en un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son diversos, entre asuntos interiores e internacionales".

"Ahora el juego es a nivel diplomático", ha añadido, recordando que "a nivel político externo se ha dicho que no se va a opinar en los casos de los soberanistas, lo han dicho claramente a nivel alemán o suizo".

A su juicio, la nueva petición de extradición "es un tema político evidente y por supuesto el riesgo es que los juegos políticos mezclen intereses contrarios". Al mismo tiempo ha recalcado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no tiene el poder" de entregarle. "Tras la decisión del Gobierno tendrá siempre la palabra la Justicia".

En todo caso, según Falciani, el Gobierno español tiene una oportunidad para enviar "un mensaje histórico" si deniega su extradición, expresando "una oposición clara a la impunidad bancaria offshore". El suizo ha recordado que el debate sobre la evasión fiscal y el papel de los informadores ha llegado al G–20 y a la OCDE. "El Gobierno tiene la oportunidad única de defender a los alertadores", ha insistido.

"No se pueden defender asuntos interiores con hechos y delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado como pacto para no ir a juicio de la historia", ha dicho Falciani, para quien es una "paradoja" que la misma entidad que consiguió evitar un juicio pretenda llevarle dos veces a él.

Miguel Urbán, eurodiputado y portavoz de Podemos en Europa; Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional de Podemos, y Àngela Ballester, portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Unidos Podemos, han acompañado a Falciani.

El eurodiputado ha recordado que varios miembros del Parlamento Europeo han reclamado por carta a Rajoy que frene la extradición de Falciani. Ha añadido que sin la labor de colaboración de los filtradores de información no habría sido posible efectuar operaciones muy importantes contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y ha pedido protección para estas figuras. "No puede ser que el Gobierno del PP le utilice como moneda de cambio", ha advertido.

Unidos Podemos pide su protección

En su propuesta parlamentaria, Unidos Podemos reclama denegar la extradición reclamada por las autoridades suizas en caso de que la Audiencia Nacional acordara concederla, y recuerdan que Falcianil ha "colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción".

Añaden que la orden está relacionada con una condena en ausencia a cinco años de cárcel pronunciada por la Justicia helvética en relación con los datos revelados en la llamada Lista Falciani. Pero por estos mismos hechos, la Audiencia Nacional ya había declarado la improcedencia de la extradición por parte de España el 8 de mayo de 2013. "Recordemos que se trata de hechos por los que esta persona ya había sufrido privación de libertad, y por los que ha sido nuevamente detenida el día 4 de abril de 2018, siendo puesta en libertad al día siguiente bajo vigilancia y con adopción de las correspondientes medidas cautelares, en contra de la petición de prisión de la Fiscalía, a la espera de que se resuelva sobre su extradición".

Falciani es conocido a nivel internacional al atribuírsele la distribución de la llamada Lista Falciani, un listado de clientes del banco suizo HSBC (the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que ha permitido a la Justicia de varios países no sólo perseguir a evasores fiscales, sino conocer datos bancarios y financieros relacionados con otras actividades delictivas como el terrorismo. La filial suiza contaba con 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares. En España, en la lista de alrededor de 700 evasores fiscales en el HSBC hemos encontrado a conocidos políticos, pero también a banqueros y empresarios, entre los que se encontraba la familia Botín o Masaveu, recalca la formación.