Falciani pide a España que rechace su extradición a Suiza para enviar un mensaje político contra la evasión fiscal

Hervé Falciani ha pedido este martes al Gobierno español que rechace la nueva petición de extradición de las autoridades suizas que provocó su detención y posterior puesta en libertad vigilada a principios de abril. El informático suizo que extrajo miles de datos de evasores fiscales del banco HSBC ha concedido una entrevista en el programa de La Sexta "Al Rojo Vivo" recogida por eldiario.es. Ha defendido que el Consejo de Ministros, que en principio deberá decidir si da curso a la reclamación de Ginebra, lanzaría así un mensaje político de compromiso en la lucha contra la evasión fiscal.

Preguntado por si teme que la nueva petición (en 2013 la audiencia Nacional ya rechazó la extradición a Suiza) pueda ser un intento de "intercambiar cromos" y de que de este modo las autoridades helvéticas faciliten la entrega a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, Falciani ha evitado pronunciarse. "No son casos similares", ha zanjado, circunscribiendo además la petición de extradición al ámbito judicial. Ha diferenciado este ámbito del político, en el que en su opinión el Gobierno español debe retratarse: "la evasión fiscal no es un asunto interno de Suiza", ha defendido. Afirma que este país quiere "cambiar los hechos y reescribir la Historia".

"Esto no es solo un asunto judicial, tiene una parte política, la elusión y la evasión fiscal tienen que ver con la política", ha defendido.

Falciani ha afirmado que cree en la separación de poderes en España y que en este país existen "instituciones muy fiables". Por el contrario, ha asegurado que no confía en la justicia suiza, que según afirma "defiende los intereses" de un país que "se aprovecha de los fallos de los demás". "No hay día que no aparezca en los periódicos alguna información sobre Suiza relacionada con el blanqueo o el fraude fiscal", ha defendido.

En cuanto a si sigue colaborando con la Fiscalía Anticorrupción (Falciani ha ayudado a España a recuperar al menos 300 millones de euros de evasores, más de 1.000 a distintos países europeos), el suizo ha asegurado que como testigo protegido "siempre está a la disposición" de las autoridades. "Ahora mismo colaboro con varias administraciones", ha asegurado, sin querer entrar en más detalles.