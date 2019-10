La Fed baja tipos, en 25 puntos básicos, por tercera vez este año

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 1,50% y el 1,75%, según ha informado este miércoles. Se trata de la tercera rebaja consecutiva que realiza la autoridad monetaria este año, según informa Europa Press.

La Fed ha explicado que en las ultimas semanas el mercado de trabajo se ha mantenido "sólido" y la actividad económica del país ha seguido creciendo a un ritmo "moderado". No obstante, la institución ha notado que la inversión empresarial y las exportaciones "han permanecido débiles".

Así, el banco central estadounidense ha justificado su decisión en las "implicaciones" de los desarrollos globales para las perspectivas económicas, así como las "débiles" presiones inflacionistas. De cara a decidir los futuros ajustes en el precio del dinero, la autoridad monetaria ha subrayado que "monitorizará" las implicaciones de los nuevos datos para las perspectivas de la economía.

"Esta acción apoya la visión del Comité de que una expansión sostenida de la actividad económica, unas condiciones del mercado laboral sólidas y la inflación cerca del objetivo simétrico del 2% son los desarrollos más posibles, pero que sigue habiendo incertidumbres a este pronóstico", ha indicado la Fed.

El movimiento de la Fed llega tras un nuevo y exacerbado ataque del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el presidente del organismo monetario estadounidense, Jerome Powell. Trump calificó hace unas semanas como "patético" el comportamiento de la Reserva Federal a la que responsabilizó de la excesiva "fortaleza" del dólar y de "afectar negativamente" al sector manufacturero en el país.

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!