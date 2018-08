Fedetaxi avisa que los taxistas volverán a parar si no se adoptan medidas reales

Fedetaxi, la asociación mayoritaria en el sector del taxi, ha precisado que la suspensión de los paros "no es un adiós sino un hasta luego" y ha advertido de que los taxistas volverán a movilizarse a partir de septiembre "si no se adoptan medidas reales".

La organización considera insuficientes las propuestas planteadas por el Ministerio de Fomento, pero respeta la decisión de las asambleas de taxistas de suspender los paros a fin de mantener la unidad del colectivo.

Fedetaxi teme que, al suspender los paros, el sector puede estar perdiendo "una oportunidad de oro para obtener sus reivindicaciones y no los meros parches que está ofreciendo el Ministerio de Fomento".

"Creemos que esta salida en falso no aporta una solución real y efectiva y no atiende verdaderamente nuestras demandas", ha señalado la asociación en un comunicado.

No obstante, el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha recalcado que la unidad del sector es "la baza más importante".

"Si la asamblea reunidas a las puertas de Fomento ha decidido suspender la huelga, respetamos esa decisión y la acompañamos, aunque no estemos de acuerdo con lo planteado por el ministro y consideremos que no hemos obtenido las reivindicaciones que reclamamos", ha explicado Leal.

Según el presidente de Fedetaxi, el sector del taxi está dando al Gobierno "un voto de confianza que no se merece", pero es consciente de la necesidad de pensar en los usuarios y en el resto de los ciudadanos.

Por ello, ha advertido de que "esto no es un adiós sino sólo un hasta luego". "Si no se adoptan medidas reales, volveremos a parar", ha avisado.

Leal ha pedido que no se caiga en triunfalismos y ha recordado que la nota de Fomento "sólo expresa intenciones y no hechos", y sus propuestas "no resuelven de verdad el fondo del problema".

En su opinión, permitir que cada comunidad autónoma pueda elegir si asume o no las competencias en materia de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) "es un error" porque dividirá al sector y lo obligará "a librar 17 batallas, gastando tiempo y recursos".

Los taxistas empezaron anoche a desconvocar los paros y concentraciones al término de la reunión de la Conferencia Nacional de Transportes, en la que Fomento trasladó a las comunidades autónomas sus planes sobre la regulación de las VTC.

Tras la reunión, el vicepresidente de Antaxi, Jesús Fernández, dijo que Fomento se había ganado "un margen de confianza".

El ministerio planteó a las comunidades autónomas que lo deseen la posibilidad de regular las licencias VTC.

Esta posibilidad se recogerá en un nuevo marco normativo que estará listo en septiembre.