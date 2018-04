Fernández Currás: la fusión de las cajas gallegas se hizo con la aquiescencia del Banco de España

La exconsejera de Hacienda de la Xunta de Galicia Marta Fernández Currás ha asegurado hoy que el proceso de fusión de las cajas de ahorros gallegas Caixa Galicia y Caixa Nova se hizo en todo momento "de la mano" del Banco de España y con su visto bueno.

Durante su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Fernández Currás se ha desmarcado así de la versión aportada en noviembre pasado en el mismo lugar por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que negaba haber impulsado la fusión.

La Xunta de Galicia actuó con toda "seriedad, rigor y consenso" en este asunto y no dejó "nada" por hacer, insistió la exconsejera, que añadió que la fusión no fue "ninguna ocurrencia" del gobierno gallego, ni tampoco "la causa, sino la consecuencia" de la mala situación que atravesaban las cajas gallegas.

La unión de estas entidades, en 2011, dio lugar al Grupo Novacaixagalicia, que fue nacionalizado con capital público y posteriormente subastado al mejor postor, con lo que pasó a manos del grupo venezolano Banesco, que lo rebautizó como Abanca.

Fernández Currás explicó que la "factura" que se pagó por hacer las cosas como se hicieron hubiera podido ser inferior si se hubiera actuado "antes de 2009", y recordó que la solvencia de la entidad fusionada fue refrendada hasta en cinco ocasiones por otros tantos informes diferentes, del Banco de España, de la autoridad europea de Competencia y de la autoridad bancaria europea, la EBA.

A su juicio, la situación se deterioró más de lo aconsejable tras los reales decretos aprobados por el exministro de Economía Luis de Guindos, que elevaron las exigencias de capital a las cajas y obligaron a las que las incumplían a traspasar su negocio a un banco.

Recordó que cuando tomó posesión de su cargo en la Xunta, en 2009, "nadie le informó" de que la situación de las cajas gallegas fuera tan "crítica", sino que el Banco de España lo hizo en una reunión en Madrid en la que también le dejó claro que su predecesor en la Hacienda gallega estaba informado "de todo".

Según Fernández Currás, tras esta reunión recopilaron toda la información disponible, comprobaron la excesiva expansión acometida por las cajas en años anteriores, la elevada morosidad y el preocupante incremento del crédito inmobiliario, que pasó entonces de 3.500 a 17.000 millones de euros, tras recibir informes de AFI y Deloitte, que veían con buenos ojos la fusión.

En diciembre de 2009 se decidió, según Currás, de nuevo por consejo del Banco de España, pedir un tercer informe a una entidad independiente, que fue KPMG y aconsejó que Caixa Galicia absorbiera a CaixaNova, cuya situación era peor, y no la fusión que finalmente se acometió.

Fernández Currás se quejó también de la forma en que actuó el FROB con las cajas gallegas en comparación con las de otros territorios, y admitió no saber por qué se había recurrido sólo la ley gallega de cajas, por qué a las entidades gallegas no se les dio más plazo para captar inversores privados, por qué no se les permitió tener un esquema de protección de activos (EPA) o por qué se tomó como referencia el valor de las acciones de Bankia.

Insistió en que el balance de su actuación en todo este asunto "no es negativo", pues, entre otras cosas, Galicia dispone ahora de un sector financiero "propio" con los centros de decisión en Galicia, una "importante" cuota de mercado y se ha creado empleo.