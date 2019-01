La Fiscalía japonesa quiere que Ghosn confiese para liberarlo, según su hijo

La Fiscalía japonesa que acusa a Carlos Ghosn, máximo dirigente de Nissan y de Renault hasta su arresto en Tokio el pasado 19 de noviembre, quiere que confiese su culpa para así acceder a su liberación, con un texto que se le ha propuesto redactado sólo en japonés, lengua que no habla, reveló hoy uno de sus hijos.

En una entrevista publicada hoy por "Le Journal du Dimanche", Anthony Ghosn, subraya que durante las siete semanas que lleva encarcelado su padre ha defendido su inocencia y no cederá.

"Está dispuesto a defenderse con fuerza y está muy concentrado en el objetivo de responder a las acusaciones", pero al mismo tiempo se muestra "muy tranquilo", asegura este joven de 24 años, que recibe noticias de su padre a través de los abogados japoneses.

Explica que el exdirigente ha perdido una decena de kilos de peso desde que está en prisión y que las condiciones de detención "no son muy sanas".

"Pero se toma todo eso como un reto", añade, antes de señalar que, por el funcionamiento del sistema judicial japonés, el fiscal del caso comunica poco a poco los elementos acusatorios, de forma que todavía hoy la defensa "no puede tener una visión completa del dossier".

Añade que sus opciones son negar lo que se le reprocha o "confesar y ser liberado", y que en todo este tiempo "su decisión ha sido bastante clara".

"La paradoja -añade- es que la confesión que se le pide que firme está escrita exclusivamente en japonés" y su padre "no habla esta lengua".

El próximo martes, Carlos Ghosn comparecerá por primera vez desde su detención ante un juez, después de que sus abogados hayan solicitado esa audiencia para conocer los cargos que, por lo que se ha filtrado, tienen que ver con irregularidades en la notificación de sus ingresos.

Su hijo Anthony considera que esa audiencia será "muy importante" porque por primera vez podrá dar su visión de los hechos y anticipa que "todo el mundo quedará bastante sorprendido al oír su versión", aunque recuerda que sólo tendrá diez minutos para hablar.

Preguntado sobre la imagen pública de su padre como una persona muy interesada por el dinero, asegura que no se corresponde a la realidad.

"Es un hombre bastante profundo que ocupa su tiempo libre aprendiendo cosas nuevas. Siempre nos ha dicho que el dinero no es más que un medio para ayudar a los que queremos, no un fin en sí mismo", argumenta, antes de insistir en que "no está obsesionado por el dinero".

Reconoce en parte otra dimensión de su imagen pública: "puede ser un patrón duro. En la vida profesional, no trata de gustar a todo el mundo. Pero en la vida personal es muy diferente, más complejo. Es un hombre honesto, leal. Y finalmente, bastante simple".