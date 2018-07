Fomento se reúne el miércoles con autoridades de Barcelona por el reglamento VTC

El Ministerio de Fomento mantendrá este miércoles una reunión con técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación Metropolitana de Barcelona (AMB) a raíz del informe de la Abogacía del Estado sobre el Reglamento del Consejo Metropolitano de Barcelona sobre licencias de Vehículos con Conductor (VTC).

En este sentido, el informe emitido por la Abogacía del Estado resuelve que el Reglamento invade las competencias estatales en materia de licencias VTC y estima que existen motivos para la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Además, para exponerles su posición al respecto, Fomento convocará próximamente a la Secciones del Taxi y de las VTC del Comité Nacional de Transporte por Carretera.

A la reunión del miércoles asistirá, por parte de Fomento, la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre, Alicia Rubio; el subdirector general de Ordenación y Normativa de Transporte Terrestre, Emilio Sidera, y su subdirectora adjunta, María Bada de Cominges.

Además, asistirá el director de Presidencia de AMB, Salvador Milà, su secretario general, Sebastià Grau, y su director de Mobilitat, Joan Maria Bigas.

La reunión, que se celebrará en el ministerio y que ya fue anunciada por Fomento la semana pasada, se plantea con el objetivo de avanzar en la línea de diálogo y coordinación entre administraciones sobre esta materia, según señala el departamento.

La semana pasada, el departamento que dirige José Luis Ábalos anunció que no tenía otra posibilidad que la presentación del mencionado recurso contencioso-administrativo dado que, de no hacerlo, "estaría dejando de cumplir con su obligación de defender el marco competencial vigente" y agregó que de no recurrir se propiciaría que otras Administraciones emprendieran medidas similares, "creándose un clima de inseguridad jurídica".

En este contexto, Fomento se muestra abierto al debate sobre una posible transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas, como avanzó recientemente el ministro en el Congreso, para lo que debería existir un amplio consenso, ya que se trata de una cuestión que requeriría de una Ley Orgánica para su aplicación.

Todas las organizaciones del sector catalán del taxi han convocado un paro de 48 horas, los días 25 y 26 de julio, en apoyo al reglamento del Área Metropolitana de Barcelona que regula las VTC, y que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).