Fomento no descarta presentar un nuevo Decreto con más medidas sobre alquiler

El ministerio de Fomento no descarta presentar un nuevo Decreto de medidas complementarias sobre alquiler y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado que dentro de 15 días podría haber medidas beneficiosas en caso de que este martes no salga adelante el Real Decreto Ley actual.

Ante la exigencia de Podemos de cumplir con lo pactado en el acuerdo presupuestario con el Gobierno y su anuncio de votar en contra a la convalidación del actual real decreto de vivienda, fuentes del ministerio han dicho que han ofrecido un nuevo decreto ley con medidas complementarias.

"Desde luego, si no es hoy será dentro de 15 días pero sacaremos medidas que beneficien a esas 6 millones de personas", ha afirmado también Lastra tras la intervención del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Pleno del Congreso donde PP, Podemos, Ciudadanos, ERC han anunciado que no apoyarán su decreto de vivienda.

A estos rechazos se sumarán también los de Foro Asturias, UPN y EH Bildu, por lo que el Ejecutivo sólo cuenta con el apoyo insuficiente del PSOE, PNV, PDeCAT, Compromís, CC y Nueva Canaria.

El decreto ley que podría estar elaborando el Ejecutivo contemplaría previsiblemente medidas firmadas con la formación morada que, entre otras cuestiones, pide regular los precios abusivos de los alquileres en algunas zonas urbanas, cambiar el preaviso en los contratos a 6 meses, en vez de 30 días, y definir el concepto de vivienda vacía.

Las mismas fuentes de Fomento han señalado que también se le ha ofrecido a Podemos tramitar el actual decreto ley como un proyecto de Ley, para ser enmendado, o bien incluir medidas de alquileres a través de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Sin embargo, ambas opciones fueron rechazadas la semana pasada por Podemos ante la incertidumbre de que los Presupuestos no salieran adelante o la prolongación en los plazos de enmiendas de un proyecto de Ley.

Durante el debate, la diputada de En Comú Podem y responsable de vivienda, Lucía Martín, se ha mostrado confiada en que Fomento presente un nuevo decreto "en breve" y ha asegurado que en los últimos días se ha avanzado "más en dos tardes que en dos meses".

Lastra, por su parte, ha recordado a Podemos que hay abierta una mesa de negociación y que el Ejecutivo trabaja en varios escenarios, entre ellos el de un nuevo Decreto.

"Me gustaría que Podemos fuera consciente de que un Real Decreto no sale solo con votos del PSOE y de Unidos Podemos, que necesita que lo convaliden otras fuerzas y hay que hablar...por que probablemente no estarían dispuestas a apoyar un decreto con todas las medidas que Podemos plantea", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que el Ejecutivo sabía que "no iba a ser fácil gobernar así".

Martín ha incidido en que el voto en contra de Unidos Podemos "no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer el espíritu de la moción de censura, sino que es un acto para exigir medidas valientes que protejan a la mayoría de la ciudadanía".