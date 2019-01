Ryanair tendrá que garantizar entre el 35% y el 57% de los vuelos en la huelga del 8, 10 y 13 de enero

La dirección de Ryanair y los representantes de los tripulantes de cabina no llegan a un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y es el Ministerio de Fomento quien ha establecido los servicios mínimos que tendrá que garantizar la aerolínea de bajo coste durante la huelga de los próximos días 8, 10 y 13 de enero. El departamento de José Luis Ábalos obliga a la compañía a garantizar que se cubrirán hasta un 57% de sus vuelos y el 100% de los vuelos domésticos a territorios no peninsulares.

Los servicios mínimos cubrirán "el 57% de los servicios de transporte para cada ruta con ciudades españolas peninsulares cuyo medio alternativo de transporte público signifique un recorrido con un tiempo de desplazamiento igual o superior a cinco horas". Así como el 35% para aquellos vuelos de ciudades españolas peninsulares cuyo medio alternativo de transporte sea inferior a cinco horas.

Los servicios mínimos decretados, que afectan a las operaciones que la compañía tiene programadas a día de hoy, establecen que Ryanair deberá garantizar el 100% de los vuelos a territorios no peninsulares. Además tendrá que dar todos los servicios cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca durante la misma.

Ryanair también deberá garantizar otras operaciones específicas como aquellas que puedan estar dando servicio en su caso al servicio postal universal, o las necesarias para posicionar aviones o tripulaciones para realizar las operaciones protegidas.

"Estos servicios esenciales tienen como objetivo compatibilizar el interés general de los ciudadanos y en particular sus necesidades de movilidad, especialmente durante estos días de alta demanda vacacional, con el derecho de huelga de este colectivo de trabajadores", indica el comunicado de Fomento.

Los tripulantes exigen que respeten sus derechos

Los sindicatos USO y SITCPLA exigen a la compañía aérea que acepte la legislación española en materia laboral tal y como ha sucedido en Francia y Alemania. "Esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia", destaca Pedro Alzina, responsable del sector aéreo de USO.

Esta nueva convocatoria de huelga –la tercera convocada por los TCP en menos de un año– llega tras la sanción de la Inspección de Trabajo a la compañía por vulnerar el derecho a huelga de sus empleados y ejercer "un uso abusivo de su poder mediante la asignación de guardias a trabajadores que estaban en situación de descanso o de días libres".

Trabajo también acredita que Rayanair coaccionó a los tripulantes de cabina mediante correos electrónicos y llamadas de teléfono en los que les preguntaban si iban a ejercer o no el derecho a huelga. "No queremos una nueva huelga militarizada en la que los trabajadores no tengan derecho a ejercerla e incluso se convoque a más tripulantes que en una jornada normal", subraya Antonio Escobar, responsable de SITCPLA.