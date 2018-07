Fomento trabaja para que el impacto de los paros en Renfe y Adif sea el menor posible

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha dicho que hoy que el Gobierno está trabajando para que el impacto de los paros convocados para este viernes por el sindicato CGT en Renfe y Adif sea "el menor posible".

"Estamos trabajando para que el impacto sea el menor posible. Llega el verano y hay mucho conflicto en las empresas relacionadas con los transportes y vamos a tratar de minimizar el impacto", ha dicho el secretario de Estado tras inaugurar un foro sobre infraestructuras organizado por la consultora KPMG en Madrid.

El sindicato CGT ha mantenido los paros parciales en Adif y Renfe a partir del 27 de julio, unas movilizaciones que no se extenderán a agosto pero que el sindicato no descarta retomar a partir de septiembre si no llega a un acuerdo con las compañías dependientes del Ministerio de Fomento.

En este contexto, CGT tiene previsto iniciar sus movilizaciones el día 27 con paros parciales de 0.00 a 2.00 horas, de 7.00 a 9.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

CGT demanda soluciones a la pérdida de poder adquisitivo; la externalización de servicios; la ausencia de un plan de recursos humanos que conlleva la falta de personal; la falta de concreción de las OSP y la inexistencia de un contrato programa entre Ministerio y Renfe.