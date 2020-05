Ford firma un nuevo ERTE hasta julio para volver a la producción escalonada

Ford Almussafes ha firmado este jueves un acuerdo con UGT y CCOO para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas organizativas y productivas a partir del domingo 3 de mayo hasta el 31 de julio, que permitirá la vuelta escalonada de los trabajadores a la producción.

La planta reinicia el próximo lunes, 4 de mayo, la actividad productiva de forma gradual, después de estar paralizada desde el 16 de marzo por el agravamiento de la pandemia, y los últimos que se incorporarán serán los empleados de motores, que comenzarán el 18 de mayo.

El ERTE por causa de fuerza mayor que ha aplicado desde entonces ha derivado ahora en un nuevo ajuste temporal para adecuarse a la legislación y garantizar una vuelta gradual a la actividad.

Así, este nuevo ERTE afectará durante el mes de mayo a unos 2.700 empleados, a unos 1.500 en junio y unos 1.100 en julio.

La vigencia del ERTE será desde el domingo 3 de mayo a las 22.00 horas hasta el 31 de julio y afecta a todos los trabajadores de la planta, excepto los jubilados parciales y los trabajadores en régimen de servicio permanente (planta motriz, departamento de seguridad y prevención y extinción de incendios, servicios médicos y departamento de prevención de riesgos laborales).

La compañía complementará hasta el 80 % del salario y adelantará la prestación por desempleo, y no resultarán afectadas las pagas extra, la gratificación especial, el derecho de vacaciones ni el complemento por antigüedad.

Según el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel (UGT), será el sexto expediente de regulación de empleo en dos años para los empleados de la compañía automovilística (7.400).

Este nuevo ERTE ha sido justificado por la dirección, según Faubel, por la caída de la demanda, que llevará a la compañía a fabricar más de 13.000 coches menos de lo previsto durante mayo, unos 3.200 durante junio y unos 1.300 en julio.

El STM-Intersindical ha asegurado que la empresa "no tenía voluntad alguna de sumar" a este sindicato -el segundo en representación en la planta- al acuerdo y "no ha contemplado" medidas que no tienen coste.

Por su parte, CCOO, que sí ha firmado el acuerdo del ERTE, ha considerado que en esta situación excepcional han "dado la cara" porque los trabajadores esperan de los sindicatos que den "una respuesta" para darles protección.

CGT tampoco ha dado su apoyo al ERTE, según fuentes sindicales.