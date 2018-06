Francia dice que mantener el statu quo de la eurozona es imposible e irresponsable

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, aseguró hoy que mantener la eurozona en su estado actual sería "imposible" e "irresponsable", alertó de su "fragilidad" por la falta de convergencia e instó a dejar de lado los intereses nacionales de cada Estado miembro.

"La zona euro no puede permanecer donde está, el 'statu quo' es imposible para la zona euro. La zona euro es una zona incompleta, es una unión monetaria, no es una unión económica, y el 'statu quo' sería irresponsable para la eurozona", declaró al llegar a la reunión de titulares económicos de la Unión Europea (UE) que se celebra este viernes en Luxemburgo.

En ese sentido, añadió que no es posible dejar el área de la moneda única "en un estado de fragilidad como está hoy porque no hay convergencia económica, porque no hay convergencia fiscal, porque no hay presupuesto para innovar, para invertir, para hacer frente a un choque económico".

"Nos encontramos en un momento en que hace falta encontrar un espíritu europeo y el espíritu europeo no es la crispación sobre los intereses nacionales. El espíritu europeo es la capacidad de tener en cuenta los intereses de cada nación para construir una Europa más fuerte, más solidaria y más eficaz", subrayó.

Le Maire insistió en la "urgencia" de recuperar ese modo de actuar en el club comunitario y afirmó que en las reuniones en las cuales participa tiene "a veces" la sensación de que ese espíritu europeo "algunos lo olvidan".

La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentaron el martes durante una reunión en el Palacio de Meseberg, en las afueras de Berlín, su plan de "futuro" para la eurozona, que incluye la puesta en marcha de un presupuesto común para la eurozona y propone dotar de más músculo al fondo de rescate.

La posibilidad de poner en marcha unas cuentas comunes para los países de la moneda única es una de las cuestiones que más discrepancias genera entre los socios del euro.

Le Maire aseguró que la propuesta tiene "apoyo", pero reconoció que se expresaron "dudas" durante el encuentro ministerial de ayer.

Su homóloga letona, Dana Reizniece-Ozola, indicó que los titulares económicos estuvieron divididos con respecto al presupuesto común y agregó que se expresaron "opiniones muy diversas por el mensaje poco claro de su alcance y tamaño".

El ministro belga, Johan Van Overtveldt, admitió que no hubo acuerdo sobre la cuestión y explicó que, en su opinión, si se respeta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, existen "muchos estabilizadores automáticos en el sistema y debería haber un muy buen argumento para introducir este tipo de presupuesto".

El titular búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de los Veintiocho, "apreció" la aportación francoalemana, pero llamó a debatir la iniciativa sobre el presupuesto de la eurozona con mayor detalle.