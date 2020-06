Garamendi abre la cumbre empresarial garantizando su "compromiso con España"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha inaugurado la cumbre empresarial organizada por la patronal destacando el "compromiso con España" de todos los empresarios, que quieren "sumar" en el proceso de reconstrucción económica tras la epidemia de coronavirus.

"Diremos lo que pensamos que es mejor para nuestro país", ha advertido Garamendi durante la inauguración del foro "Empresas españolas liderando el futuro", aunque haya "gente que no nos entienda".

Los empresarios acuden así a esta cumbre "sin precedentes" con lealtad institucional pero también "con independencia", porque el objetivo es la reconstrucción "económica y social" del país, a la que acude con espíritu constructivo.

También ha participado en la inauguración el presidente de Inditex, Pablo Isla, quien ha coincidido en destacar la "responsabilidad" con la que las empresas afrontarán la crisis de "enorme magnitud" y "complejidad muy grande" que va a atravesar España.

No existen "soluciones fáciles ni mágicas", ha advertido, sino que el plan de recuperación es "complejo y va a exigir mucha disciplina, audacia, madurez" y un "comportamiento de muchísima responsabilidad por parte del Gobierno, de los partidos políticos, de las empresas de los sindicatos y de los ciudadanos".

Isla ha apelado a "buscar consensos", garantizar la seguridad jurídica, "no desmontar" lo que estaba funcionando -en referencia a nuevas "rigideces" en el empleo- y "no descafeinar antes de tiempo" medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales a empresas "que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial".

Por su parte, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha considerado que para avanzar en la recuperación es necesario eliminar trabas burocrática, facilitar las inversiones finalistas, garantizar la seguridad jurídica y "que la sociedad vea" que las empresas son "generadoras de riqueza y bienestar".

Roig ha subrayado que tras la crisis sanitaria se aproxima una etapa "muy muy muy dura económicamente" para la que hay que estar preparados, al tiempo que ha agradecido el trabajo durante los últimos meses de sus empleados y proveedores "aunque a veces no tuviéramos todo el papel higiénico", ha bromeado.

De cara al futuro, Roig se ha comprometido a abrir las tiendas de la cadena "todos los días", mantener la inversión prevista de 1.700 millones en la transformación de la compañía, así como otros proyectos como la final de la liga ACB o el apoyo a emprendedores.

La CEOE reúne entre el 15 y el 24 de junio a los máximos dirigentes de las principales empresas españolas en una cumbre telemática para plantear sus propuestas para reconstruir el país tras a pandemia y afrontar la crisis económica.