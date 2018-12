Garamendi: Es incomprensible el daño que se hacen a sí mismos en Cataluña

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que el problema catalán "afecta a toda España", ya que esa región supone el 20 % del PIB español y por tanto es "una parte fundamental" de la economía, y a su juicio "es incomprensible el daño que se están haciendo a sí mismos".

"Es una tristeza, 5.000 empresas han salido de allí y las inversiones que ha habido en el primer trimestre de este año son muchos cientos de millones" de euros menos que el año anterior, ha aseverado Garamendi en Valencia durante su intervención en Encuentros SER, donde ha añadido: "Eso no es bueno, para nadie".

El nuevo presidente de la patronal ha destacado que Cataluña vende más a Aragón que a Francia (del orden de 11.000 millones de euros); vende a la Comunitat Valenciana una cifra parecida que lo que vende a Alemania (6.000 millones) y prácticamente lo mismo a Cantabria que a Estados Unidos, por lo que su "inestabilidad" afecta "a todos".

Garamendi ha rehusado pronunciarse sobre la oportunidad de convocar un Consejo de Ministros en Cataluña, pues el presidente del Gobierno "está en su legítimo derecho" de organizarlo "donde quiera", o sobre si habría que adelantar elecciones en caso de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

"No me gusta hablar de política", ha indicado el dirigente de la CEOE, quien ha añadido que no le "toca" hablar de estas cuestiones y ha asegurado: "Bastantes problemas tengo como para no dormir con otros, no es mi problema".

No obstante, ha señalado que a los empresarios les gustaría que con "diálogo y moderación" se pudieran "arreglar las cosas" en Cataluña, pero "siempre dentro de la ley", por lo que ha pedido a los dirigentes políticos que actúen "con responsabilidad".

Preguntado sobre el modelo del Estado de las autonomías, Garamendi ha señalado que "ha funcionado bien" estas cuatro décadas, aunque hay que "ajustar temas", como revisar las balanzas fiscales, algo que hay que tratar "con corresponsabilidad fiscal", y analizar las "ineficiencias" que existen para poder mejorar.

También ha pedido "mesura" a quienes piden cuestiones "imposibles", como un cambio en las competencias autonómicas, pues eso "puede valer para un programa electoral, pero a la hora de la verdad" habría que ver si son "factibles".

Respecto a la monarquía, ha defendido que en la España constitucional "la piedra angular" es la monarquía parlamentaria, a la que la CEOE siempre ha apoyado, y ha destacado las dos funciones clave de la Corona: la representación de España y la moderación política.

A su juicio, "el pueblo español aprecia profundamente" a la Corona, una institución que además "es muy barata", pues en los Presupuestos del Estado la partida para Casa Real es de siete millones de euros, frente a los doce millones en Luxemburgo y los más de 30 millones en el Reino Unido.