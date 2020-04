Garicano, sobre las pensiones: "La deuda va a ser muy elevada, es muy importante que haya un plan europeo para que todo esto se pueda pagar"

La sostenibilidad del sistema de pensiones español también puede estar en juego con la crisis del coronavirus. Así, el portavoz de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, vicepresidente también del grupo liberal (Renew Europe) en la Eurocámara, destaca la necesidad del plan de recuperación de la Unión Europea.

"Las pensiones tienen que ser una prioridad, pero el nivel de endeudamiento va a ser muy elevado, y por eso es muy importante que haya un plan europeo, para que todo esto se pueda pagar", ha afirmado en una rueda de prensa por videoconferencia este miércoles.

El Parlamento Europeo se dispone a debatir y aprobar una resolución este jueves sobre el coronavirus pactada por los principales cuatro grupos –populares, socialdemócratas, liberales y verdes–, en cuya redacción ha participado Garicano, que pide "bonos garantizados por el presupuesto de la UE".

La existencia de bonos comunes, de la emisión de deuda conjunta, es uno de los elementos que más dividen a los líderes de la UE. Por un lado están Francia, España e Italia y, por otro, Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, que no quieren oír ni hablar de mutualización de deuda.

La resolución pide a la Comisión Europea "que proponga un paquete ambicioso de recuperación y reconstrucción de inversiones para apoyar la economía europea después de la crisis, más allá de lo que el Mecanismo Europeo de Estabilidad [MEDE], el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central están haciendo".

Según los principales grupos políticos, "la inversión necesaria se financiaría con un aumento del Marco Financiero Plurianual [el presupuesto 2021-2027, que se encuentra atascado], los fondos e instrumentos financieros existentes de la UE y bonos de recuperación garantizados por el presupuesto de la UE".

"Este paquete no debe involucrar la mutualización de la deuda existente y debe estar orientado a futuras inversiones", dice el texto, que, además, pide que el MEDE movilice más de los 240.000 millones anunciados, y llegue hasta los 410.000 de que dispone y "subraya que, "como medida a corto plazo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad debería ampliar inmediatamente las líneas de crédito preventivas a los países que buscan acceder a él para abordar las necesidades de financiación a corto plazo deben hacer frente a las consecuencias inmediatas del COVID-19 y con vencimientos a largo plazo, precios competitivos y condiciones de reembolso vinculadas a la recuperación de las economías de los Estados miembros".

El problema que señala Garicano es que, "mientras dure la crisis, el Estado acumula deuda, por lo que el segundo escenario será el sobreendeudamiento".

Emisión de Bruselas

Para resolver ese problema, la propuesta de Garicano –que comparte grupo con el partido del primer ministro holandés– consiste en "no poner más recursos" por parte de los países. Sino en usar 25.000 y 40.000 millones de recursos propios por medio de impuestos anunciados –digital, plástico, emisiones...– "vayan a pagar los intereses de la deuda". Esos bonos, los bautiza como EU Consols –consolidated annuities, rentas consolidadas–, en un artículo firmado con el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt.

La institución que emitiría la deuda es la Comisión Europea, explica el portavoz de Ciudadanos, de hasta "un billón de euros [en torno al 10% del PIB de la UE, que es la caída prevista de momento]". Así, los Estados "no asumen deuda, no ponen más dinero, no se mutualiza, sino que es deuda de la Unión Europea".

Garicano también se mostrado contrario a "estigmatizar aún más al MEDE, por si al final tienes que usarlo".

El MEDE, el mecanismo de rescates de la zona euro, es la institución que movilizará 240.000 millones para prestar a los Estados para hacer frente a la crisis: "Antes tenías que estar en un programa con la troika. El estigma es tan grande que no se quiere usar. Pero sin troika, sin memorándum y sólo para gastos sanitarios... Esto te permite acceder al BCE, que es en lo que consiste el rescate, en garantizarte financiación, liquidez... Te permite que el mercado sabe que si se mete contigo, tienes una herramienta que permite entrar con todo".

"Trataría no hacer mucho fetiche de no usarlo. Italia ha cometido un error, es un marco mental en el que si lo usas, te humillas", dice Garicano.