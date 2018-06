Gas Natural sólo mantendrá el carbón y las nucleares si las inversiones son rentables

Gas Natural Fenosa no hará inversiones para que continúen activas sus centrales de carbón y nucleares en el caso de que la inversión no reporte rentabilidad, ha indicado hoy el presidente de esta compañía, Francisco Reynés, durante una rueda de prensa previa a la junta de accionistas.

Reynés, durante su primera junta de accionistas como presidente y la primera que la compañía celebra en Madrid, adonde trasladó su domicilio social, ha indicado que en el caso de las centrales térmicas de carbón hay una directriz europea y "Europa quiere apostar por energías limpias cada vez más".

Ha recordado que las plantas de generación eléctrica de carbón que no se adecúen a los requerimientos que ha establecido la UE sobre emisiones tendrán que cerrar o sus propietarios tendrán que hacer inversiones para adaptarlas.

Preguntado por qué va a hacer Gas Natural Fenosa, su presidente ha dicho que analizarán la rentabilidad de la inversión cuando llegue el momento y no se harán inversiones que no sean rentables "porque el dinero no es nuestro, sino de los accionistas".

Ha señalado que es verdad que a una compañía que, por ejemplo, tiene fábricas "no le gusta que se las cierren", pero tampoco puede invertir sin obtener un retorno sobre la inversión que hace.

"No tenemos intención de ser abogados de cierres y no cierres", ha añadido Reynés, que ha asegurado que "no invertiremos si no hay rentabilidad".

En cuanto a la tardanza de la compañía en tomar decisiones sobre el futuro de sus plantas de carbón, ha manifestado que es mejor esperar a tomarla a cuando esté cerca la fecha en que se agote el plazo para ello para poder hacerlo con los datos más actualizados posible.

Gas Natural Fenosa ha anunciado hoy la venta de una mina de carbón en Sudáfrica y de una planta de generación eléctrica a través de motores de fuel en Kenia, unas operaciones que Reynés ha justificado dentro del nuevo plan estratégico que mañana presenta la compañía.

Ha afirmado que se hacen estas desinversiones porque "no es estratégico" tener una mina de carbón en un momento en el que la UE quiere reducir el uso del carbón ni "tener una planta eléctrica en Kenia a través de motores de fuel".

Respecto a las medidas que pueda aplicar el nuevo Gobierno, como una nueva fiscalidad de los carburantes, ha indicado que Gas Natural Fenosa como compañía no puede estar haciendo manifestaciones sobre escenarios que "dicen en los medios de comunicación que se van a hacer" y "no vamos a responder a especulaciones sobre nuestro sector".

Por otra parte, ha negado que Repsol, antiguo accionista de Gas Natural Fenosa, se haya puesto en contacto con ellos para comprarles ciclos combinados de generación eléctrica y, respecto a la irrupción de la petrolera en el negocio eléctrico, ha dicho que está seguro de que, como en Repsol saben calcular los costes y qué es rentable o no, será un "competidor leal".