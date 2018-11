El Gobierno británico estima que el PIB de Reino Unido se reducirá hasta un 9,3% tras la salida de la UE

En concreto, Londres ha calculado que si el país permaneciera en el Espacio Económico Europeo, con un trato similar al que tienen Islandia, Noruega o Liechtenstein, su PIB se reduciría un 1,4% en 15 años en comparación con su estado actual.

Por otro lado, si Bruselas hubiera aceptado el acuerdo que el Ejecutivo de May planteó en julio, en el mismo horizonte de tiempo, la economía de Reino Unido se contraería un 2,1%, debido al incremento de las barreras comerciales.

En tercer lugar, en un escenario en el que Londres y Bruselas pacten un acuerdo de libre comercio, el PIB de Reino Unido caerá un 4,9%, mientras que si se produce una salida desordenada sin acuerdo, la economía británica será un 7,7% menor.

No obstante, estas cifras asumen que no habrá ningún cambio migratorio. En caso de que la entrada de trabajadores del resto de países de la Unión Europea caiga a cero, la contracción del PIB británico en comparación con la situación actual en un periodo de 15 años será del 3,9% para la propuesta de May, del 6,7% para el acuerdo de libre comercio y del 9,3% en caso de que se pacte nada.

El informe presentado por el Ejecutivo de Theresa May no valora el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas. No obstante, el Banco de Inglaterra todavía tiene que publicar, también este miércoles, sus estimaciones de los escenarios posibles en el Brexit.