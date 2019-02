El Gobierno, abierto a que comunidades autónomas y ayuntamientos regulen los precios del alquiler

El Ministerio de Fomento considera que las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben ser los que fijen los precios del alquiler de viviendas. "Son estas administraciones las que mejor conocen el mercado de la vivienda en sus respectivos territorios", subraya Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras durante su intervención en el Executive Forum.

La articulación de un tope para los precios de alquiler de vivienda se incluyó en el acuerdo presupuestario que el Gobierno alcanzó con Podemos, sin embargo el Ejecutivo no incluyó este máximo en el Decreto Ley de medidas para el mercado de alquiler que aprobó a finales de año, que no logró superar la convalidación del Congreso al no lograr, entre otros, el apoyo de Podemos, informa Europa Press.

Con la competencia de regulación de precios de alquiler en manos de los gobiernos locales y regionales, Fomento defiende un planteamiento similar al que mantiene en relación a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Este esquema competencial, en el caso de las VTC, exigió la aprobación de un decreto específico. En este sentido, Pedro Saura insiste en que las ciudades y las comunidades autónomas deben gestionar este tipo de transporte urbano en el marco de sus políticas de movilidad.

Respecto al mercado de la vivienda, Saura indicó que la "clave de bóveda" para resolver los problemas y las tensiones del mercado del alquiler es aumentar la oferta de vivienda, "en particular la de vivienda social". Además, subrayó la necesidad de diseñar y poner en marcha unos "índices del precio del alquiler, que actualmente no existen en España", según informa la agencia de noticias. Los índices de precios provocaron que el anterior decreto de vivienda fuera derogado.

Sin avances con Unidos Podemos

Respecto al mercado de la vivienda, Fomento aún no ha determinado si un nuevo Real Decreto de medidas de alquiler formará parte de la batería de este tipo de textos legales que el Ejecutivo prevé lanzar en las próximas semanas para continuar gobernando hasta las elecciones.

Saura ha reconocido que no hay avances con Podemos de cara a la presentación de un nuevo decreto que regule el alquiler de viviendas."No hemos avanzado más con Podemos, pero evidentemente seguiremos hablando con Podemos", ha dicho el número dos de Fomento, informa EFE.

Asimismo, ve necesario diseñar y poner en marcha unos "índices del precio del alquiler", una estadística "que actualmente no existe en España". Además, tal como se pretendía con el Decreto tumbado, se requiere "equilibrar de forma razonable la relación entre inquilino y arrendador".

En cuanto a la vivienda social, el secretario de Estado apeló a la concurrencia de las empresas privadas para poder acometer el plan de construcción de 20.000 viviendas públicas en alquiler planteado por Fomento, pero también de los Ayuntamientos, dada la capacidad que les otorga su actual "saneada situación".

El objetivo del Ministerio es triplicar las viviendas públicas de forma que pasen a representar el 8% del parque total, frente al 2,5% que actualmente suponen.