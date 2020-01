Gobierno busca definir futuro de cuarto puente sobre Canal de Panamá

El Gobierno panameño busca definir esta semana con un consorcio chino el futuro del proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una obra de 1.420 millones de dólares cuyos trabajos preliminares deben comenzar este primer trimestre, dijo este martes una fuente oficial.

El ministro panameño de Obras Públicas, Rafael Sabonge, declaró que sigue la revisión con el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) de los cambios propuestos al proyecto por el Gobierno para disminuir los costos y el tiempo de construcción.

"Esperamos poder esta semana comunicar finalmente cuál va a ser la decisión sobre si se da un nuevo re-alineamiento del proyecto o si se mantiene el alineamiento que está en el contrato actualmente", indicó Sabonge.

El ministro adelantó que mañana miércoles tendrá una reunión con el presidente del consorcio chino en Panamá "para ya definir cuáles son los rangos económicos de la disminución del proyecto", cuya parte técnica "ya se definió hace algún tiempo atrás".

Sabonge se abstuvo de dar cifras del monto posible de estos cambios que se han propuesto, pues depende de las evaluaciones realizadas por el Gobierno y el consorcio CPCP, integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

"Lo que sí les puedo decir es que las obras preliminares, ya sea que se utilice un re-alineamiento o no, empiezan en el primer trimestre de este año", cuando también se espera poder trabajar las fundaciones de las pilas principales del proyecto.

Una de las causas de los cambios al proyecto original, firmado durante la pasada Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) son las afectaciones al puerto de Balboa, situado en el lado Pacífico del Canal y cuya propietario, Panamá Ports Company (PPC) ha pedido una indemnización de 68 millones de dólares, según reveló este martes el ministro.

Esa cifra de indemnización presentada por PPC abarcaría "entre infraestructura que habría que rehabilitar, y terrenos que se perderían", explicó el ministro.

"Una de las razones por la que estamos tratando de cambiar el alineamiento del puente es para minimizar estas afectaciones al Puerto de Balboa, evidentemente esto implicaría que la indemnización no se diera o que fuera mucho más baja de lo que está planteado, pero sobre todo que no se afecte la operación del puerto y además que no se afecte la construcción del puente", afirmó el ministro.

Entre los cambios propuestos por el Ministerio de Obras Públicas al proyecto original están separar el proyecto de la Línea 3 del Metro del puente.

También se evalúa un posible cambio en el alineamiento del puente así como la exclusión del restaurante y el mirador previstos en el proyecto, de acuerdo la información oficial.

El consorcio chino se adjudicó en junio de 2018 la obra en una licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada por un monto de inversión por 1.420.027.324,73 dólares, y firmó el contrato con el Gobierno de Varela el 9 de noviembre de ese año.

Entonces se informó que el sistema vial de la esta obra estaría compuesto "por un puente principal de tipo atirantado con gálibo de 75 metros y un ancho de 51 metros", con viaductos y distribuidores "que suman 34 kilómetros entre vialidad y rampas".

"El puente principal tendrá tres carriles por sentido y dos líneas centrales para monorriel para la Línea 3 del Metro de Panamá", de acuerdo con los datos oficiales.

El 2 de mayo de 2019 el entonces presidente Varela dio la primera palada para la construcción del cuarto puente, y se "avanza en los trabajos preparatorios en el intercambiador de lado oeste del proyecto", dijo un comunicado oficial difundido este mes de enero.