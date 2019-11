El Gobierno destina 8 millones a mejorar zonas turísticas de Baleares

El Gobierno destinará 8 millones de euros a remodelar zonas turísticas maduras de Baleares afectadas de manera especial por la quiebra del touroperador Thomas Cook, según el convenio firmado este viernes en Palma por la presidenta balear, Francina Armengol, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

Cinco de los 8 millones se destinarán a modernizar zonas turísticas maduras de Mallorca, 1,6 de Ibiza y 1,4 de Menorca, según este acuerdo rubricado en el Consolat de Mar, sede del ejecutivo autonómico.

Este desembolso por parte del Estado es uno de los puntos que recoge el real decreto-ley de medidas urgentes del Gobierno para paliar los efectos de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook.

Tras la firma, la presidenta balear ha agradecido a la ministra que el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez "cumpla sus promesas y compromisos", en este caso con las Islas Baleares, un "territorio frágil" que hay que "cuidar" y que aporta una "gran rentabilidad" al resto del Estado español.

La ministra ha señalado que "hacía mucho tiempo" que esta inversión millonaria para renovar zonas maduras no "llegaba a Baleares".

De hecho, la presidenta ha recordado que durante los siete años del Gobierno del popular Mariano Rajoy no se invirtió nada para estas zonas de Baleares y que los presupuestos generales de 2019 del Gobierno del socialista Pedro Sánchez preveían 10 millones, pero no fue posible porque, finalmente, no fueron aprobados en el Congreso.

Maroto ha dicho que el próximo Ejecutivo de Pedro Sánchez continuará trabajando para que el turismo sea un "sector estratégico en este país" y que las Islas Baleares "mejoren como destino".