El Gobierno, dispuesto a ampliar los avales del ICO más allá de 100.000 millones

El Gobierno se ha mostrado este martes dispuesto a ampliar la línea de avales de hasta 100.000 millones del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, más allá de esa cantidad si las pymes, autónomos y empresas siguen necesitando más liquidez para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado hoy un nuevo tramo de la línea de avales del ICO de 20.000 millones destinados "en su totalidad" a autónomos y pymes, como avanzó este lunes Efe.

Y cuando se agoten esos fondos, el Ejecutivo habilitará un nuevo tramo por ese mismo importe, otros 20.000 millones, con lo que ya se alcanzará el máximo de 100.000 millones inicialmente previsto.

Sin embargo, la también ministra de Hacienda ha añadido que si aun así sigue haciendo falta más liquidez, se pondrán más fondos a disposición de pymes y autónomos.

AVALES Y FINANCIACIÓN

Más de 50.800 millones de euros en financiación han llegado a pymes, autónomos y grandes empresas gracias a los avales del ICO.

Los números, ha destacado la ministra portavoz, están reflejando que el Gobierno viene "priorizando" las medidas de apoyo a pymes y autónomos, pues de los 84.500 millones dispuestos para ayudar a las empresas -80.000 millones a través del ICO-, 60.000 millones están reservados para estos colectivos.

Esto se traduce en que 7 de cada 10 euros de avales son para trabajadores por cuenta propia y pymes.

Hasta el domingo el ICO había aprobado 394.543 operaciones, el 98 % para pymes, lo que supone 38.631 millones en avales, que han permitido inyectar una liquidez de 50.822 millones de euros, "cifras realmente importantes", ha incidido.

Estos recursos son, en sus palabras, "un salvavidas" para empresas, pero también para los trabajadores.

Los avales del ICO sirven para apoyar las necesidades de liquidez de las empresas, el circulante, para responder a las necesidades diarios de autónomos, pymes y grandes empresas.

La garantía para las operaciones de pymes y autónomos es del 80 % en el caso de nuevos créditos y del 70 % en renovaciones, mientras que la cobertura para las grandes empresas es del 60 %.

LAS QUEJAS

ATA, una de las principales asociaciones de autónomos, valora la nueva línea de avales de 20.000 millones aprobada este martes, pero considera que es "insuficiente".

La demanda de crédito ICO ha superado el millón de solicitudes, más de un tercio de autónomos y pymes. Sin embargo, a día de hoy apenas se ha llegado a un 40 % de esta demanda y otro 40 % está esperando contestación, añade ATA.

La asociación asegura que hay más de 1,1 millones de solicitudes de créditos ICO, pero no llega a 400.000 los autónomos a los que les ha llegado el crédito.

Por eso considera que es necesario no sólo poner a disposición ya los 100.000 millones de euros de estas líneas de avales anunciados, si no, además, ampliarla hasta 150.000 millones o no se va a poder atender la "tan necesaria" demanda de crédito.