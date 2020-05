El Gobierno francés rechaza el cierre de la planta de Renault en Flins

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, afirmó este viernes que como primer accionista de Renault rechaza la hipótesis del cierre de la planta de ensamblaje de Flins, aunque no cerró la puerta a que el grupo automovilístico decida despidos si se justifican para su competitividad, que es clave.

"Flins no debe cerrar, es la posición del Gobierno, del Estado accionista", indicó Le Maire en una entrevista a la emisora Europe 1 en reacción a las informaciones publicadas en la prensa -y no confirmadas por la empresa- de que Renault contempla el cierre de varias pequeñas factorías en Francia y la transformación de Flins, donde ahora se ensambla el vehículo eléctrico Zoe y el Nissan Micra.

El ministro dijo que espera que el constructor presente su estrategia de largo plazo, algo que está previsto para la semana próxima, y que garantice que "Francia será el primer centro de producción de vehículos eléctricos en el mundo para Renault".

"Queremos compromisos claros", añadió, antes de precisar que el Ejecutivo francés también quiere que Renault entre como accionista a la alianza constituida a iniciativa de los gobiernos francés y alemán para la fabricación de baterías eléctricas en Europa y con tecnología europea, para no depender de los grupos asiáticos, que ahora dominan ese mercado.

Preguntado sobre por qué no se opone también a que Renault recurra a los despidos para su reestructuración, el ministro contestó que "no es viable" y que "lo que queremos es que al final Renault sea más eficiente y que pueda producir más vehículos, en particular eléctricos, en Francia".

El titular francés de Economía advirtió de que Renault "tiene serias dificultades financieras" y "puede desaparecer", y frente a esa realidad cree que su estrategia tiene que pasar por convertirse en "uno de los fabricantes más avanzados tecnológicamente del planeta, puntero en los vehículos eléctricos.

Sobre el préstamo garantizado por el Estado para Renault de 5.000 millones de euros, Le Maire dijo que lo firmará cuando conozcan los planes de la compañía para localizar producción en Francia, para desarrollar el vehículo eléctrico y sus compromisos con sus proveedores.

El Estado francés tiene un 15 % del capital de Renault, un porcentaje equivalente al de su socio japonés Nissan.