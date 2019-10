El Gobierno cifra en 765 millones de euros el impacto agroalimentario por los aranceles de EEUU

El Gobierno ha calculado en 765 millones de euros el impacto económico de la subida de aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios españoles si finalmente la Administración de Donald Trump confirma la lista preliminar dada a conocer la semana pasada.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha precisado hoy, tras reunirse con los consejeros del ramo, que esta estimación se ha elaborado en base a las ventas de España a EEUU en 2018 sobre las partidas afectadas que aparecen en dicho listado.

Las cantidades, no obstante, no son fáciles de precisar y pueden variar con el paso de los días, conforme avance el trabajo de los técnicos, ha apuntado, al ser "complicado" porque los códigos arancelarios que EEUU aplica "no son los mismos" que los de España y el resto de la Unión Europea (UE).

El cálculo, no obstante, es inferior a los 1.000 millones de euros que se apuntó la semana pasada.

Tras el encuentro con los consejeros autonómicos, Planas ha constatado la "unidad de puntos de vista" para enfrentarse a este asunto.

"Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación" entre la UE y EEUU para conseguir que el sector agroalimentario "quede fuera de estas posibles sanciones", porque en este caso "no es el objeto de la disputa", ha afirmado Luis Planas.

El ministro ha añadido que España y Francia mantienen una posición "muy similar" que trasladarán a Bruselas en los próximos días para lograr que EEUU "aplace o suspenda definitivamente" las sanciones.

En rueda de prensa, Planas ha lamentado nuevamente la decisión estadounidense, más aún cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) resolverá si permite a la UE aplicar a Estados Unidos sanciones también por un importe parecido a los 7.500 millones de dólares por un panel arbitral abierto con la compañía Boeing.

Entre las medidas a adoptar, si finalmente se confirma la subida arancelaria, el ministro ha pedido a la UE que "sea capaz" -si es necesario- de aplicar sanciones por 4.000 millones de dólares a EEUU por un acuerdo similar de la OMC, que data de 2004 respecto en otra disputa comercial entre ambas potencias.

"Queremos negociación pero también firmeza de la UE" a la hora de plantear acciones, ha defendido.

España pedirá, asimismo, la activación del almacenamiento privado del aceite de oliva -uno de los alimentos más afectados, y que también sufre bajos precios en origen-; potenciar los programas de promoción y ayudas extraordinarias como las que se activaron en su día para minimizar el impacto del veto ruso.

El ministro y las comunidades autónomas también abordarán este lunes la incertidumbre en torno al "brexit", ante la posible salida abrupta del Reino Unido el próximo 31 de octubre.

Repasarán las medidas de contingencia para asegurar que no haya problemas de abastecimiento y logísticos, especialmente de alimentos perecederos y el sector pesquero, que son los que más preocupan al Ministerio.

En el encuentro se abordarán otros asuntos como la evolución de la Peste Porcina Africana en territorio europeo, ante el que Planas ha pedido "no bajar la guardia", a pesar de que en el último año no ha habido "prácticamente" extensión de ningún otro foco en la UE.

En materia de pesca, España defenderá la próxima semana en la reunión de los ministros de Agricultura y Pesca en Luxemburgo la necesidad de que el Fondeo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) facilite más ayudas para mejorar la seguridad y habitabilidad de los barcos.