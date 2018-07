Hacienda presentará sus presupuestos tras la derrota del déficit aunque sabe que "no va a ser fácil"

Hacienda seguirá adelante con sus planes de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 pese al varapalo de no lograr aprobar unos límites de déficit más flexibles por la abstención o la negativa de sus socios en el Congreso. "No crean que imposibilitan los Presupuestos", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante el pleno. Ha asegurado que los configurarán "con la aportación de los grupos políticos que estén dispuestos a una mayoría plural y poliédrica". "No somos ingenuos, no va a ser fácil, pero seguiremos trabajando con ilusión", ha afirmado.

Los portavoces de los distintos grupos políticos que han anunciado que se abstendrían o votarían en contra (entre ellos Unidos Podemos, ERC o el PDeCAT) han esgrimido razones políticas o económicas. Pero también se han referido a la falta de diálogo del Gobierno para reeditar el apoyo con el que Pedro Sánchez logró desalojar a Mariano Rajoy. "Cuando se tienen 84 de 350 diputados lo que se tiene que hacer es consensuar. Y a nuestro grupo solo le llamaron el sábado por la mañana", cuando ya estaban aprobadas las cifras en Consejo de Ministros, ha recalcado el portavoz de PDeCAT, Ferrán Bel. "No están en condiciones de servir lentejas, nuestra abstención no es un "no". Tómesela como una invitación franca a hacer bien las cosas", ha afirmado por su parte el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro.

Después de aquel Consejo de Ministros hace una semana en que se aprobó el techo de gasto, Montero había dedicado al PP la mayoría de los mensajes. Este partido podía vetar el acuerdo, y así iba a hacerlo, gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Sin embargo, la realidad ha sido que sus propios socios van a tumbarlo antes de que pueda hacerlo el PP en la Cámara Alta.

Si tras aquel Consejo de Ministros Montero afirmaba que el PP tendría difícil explicar que vetaba una senda que supone 6.000 millones menos de ajuste al año (18.000 durante los tres próximos ejercicios), este viernes ha cambiado el sujeto por los grupos parlamentarios que van a abstenerse y a votar en contra: además de PP y Ciudadanos, como estaba previsto, votará "no" Coalición Canaria. Unidos Podemos, ER, PDeCAT y Compromís se abstendrán.

Montero ha llamado a hacer una política "alejada del cortoplacismo y de las posiciones viscerales" que permita al Estado "desarrollar las políticas necesarias para llegar a las expectativas de la ciudadanía". Ha recalcado que "los beneficiarios de esas cinco décimas (de relajación de déficit anual) no son entidades en abstracto, son los pensionistas, los desempleados, los usuarios de la sanidad, la educación publica, los servicios sociales (...) Abstenerse en esta votación o no votar a favor es no reconocer estas necesidades".

Parafrasea a Obama en su discurso sobre Mandela

La ministra se ha referido en varias ocasiones al discurso del ex presidente estadounidense Barack Obama en el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. "Nos recuerda que la democracia no es solo celebrar elecciones" sino que "se trata de la cultura cívica que construimos" y "nos alerta contra política del miedo, el resentimiento y la trinchera", ha dicho. "Parece que no tiene mucho que ver, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo", según Montero.

"Lo que debatimos, mas allá de las décimas, es dónde tenemos que situar a las personas", ha asegurado, y ha añadido que cree en "las posibilidades ilimitadas del diálogo".

Sobre las acusaciones que le han lanzado grupos como Unidos Podemos y ERC de no haber dialogado con ellos para conseguir su apoyo en esta votación, la ministra ha recalcado que el Gobierno y ella misma han hablado "no una, sino muchas veces" con los grupos parlamentarios.