El Gobierno exigirá planes de transición justa a las eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón

El Ministerio para la Transición Ecológica exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón planes de transición justa que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se ha manifestado así tras la reunión que ha mantenido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los presidentes autonómicos de Asturias, Javier Fernández; Aragón, Javier Lambán, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que han señalado que se debe exigir responsabilidad con las zonas donde están las centrales a las eléctricas que durante años han obtenido beneficios de ellas.

Domínguez Abascal ha dicho, no obstante, que "no podemos engañarnos" y que la transición energética, que no la ha inventado la Administración General del Estado, sino que viene de normativas europeas, "la tenemos que hacer".