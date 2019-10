El Govern balear habilitará ayudas de 3 millones a empresas por Thomas Cook

El Govern balear habilitará una línea de ayudas directas de hasta 3 millones de euros para las empresas afectadas con facturas impagadas por la quiebra de Thomas Cook, una medida que sustituye a la decisión inicial de bonificar el impuesto de turismo sostenible (ITS) de los meses de julio a septiembre de este año.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha precisado que, a pesar del cambio de sistema, de esta forma se favorecerá la liquidez de las empresas damnificadas tal como se había consensuado en las reuniones con las patronales y sindicatos: "Será exactamente como habíamos acordado", ha anunciado en su comparecencia voluntaria en el Parlament.

La estimación del Govern es que la cuantía de ayudas por la bonificación a hoteles será de en torno a 2,6 o 2,7 millones y para las empresas de transporte y distribución de 400.000 euros, ha detallado.

Negueruela ha admitido que la propuesta planteada inicialmente de bonificar la liquidación del importe bruto del ITS "ha generado controversia" y además "despertaba dudas en distintos servicios jurídicos por cómo articularla sin que haya que cambiar todo el sistema modular" y también "iba a ser más lento poder realizar el pago y no iba a llegar a todas las empresas afectadas".

Con la nueva fórmula, "habrá ayudas extraordinarias a empresas que hayan facturado directamente en julio, agosto y septiembre, ya sean hoteles o empresas de distribución y transporte", ha detallado.

Para los hoteles será "lo acordado en el acuerdo de diálogo social", por el importe del ITS pagado por esos clientes en verano.

Sobre los trabajadores afectados, Negueruela ha defendido la ayuda de 500 euros al mes durante cuatro meses, condicionada a un itinerario de orientación laboral, acordada por el Govern, mientras no puedan abandonar su puesto de trabajo y no tengan otros ingresos porque ya no cobran de Thomas Cook, una situación que ha calificado de "injusta".

El máximo de ayudas directas a trabajadores (con una previsión máxima de unos 700 trabajadores, a 500 euros por 4 meses) serían 1,4 millones, pero Negueruela ha precisado que quienes sean contratados en otras empresas no percibirán ayudas ni se espera que se abonen durante los 4 meses.

Se suman a las ayudas para bonificar la contratación indefinida de los trabajadores en ERE (no solo los de Thomas Cook) y una línea de comarketing que se concretará una vez se conozcan las previstas por el Gobierno central.

Tras el rechazo expresado por MÉS per Mallorca (socio en el Govern de PSIB-PSOE y Podemos), a la devolución del ITS, el diputado ecosoberanista Joan Josep Mas, ha celebrado que se haya encontrado otra fórmula.