La ministra de Hacienda defiende los Presupuestos: "No se me ocurre por qué algunos partidos podrían no apoyarlos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado que presentó este lunes en el Congreso de los Diputados: "Las cuentas mejoran la vida de los ciudadanos, no se me ocurren motivos por los que algunas formaciones políticas no puedan apoyarlas", ha comentado en una entrevista en Hoy por Hoy, en la Cadena Ser.

"No se me ocurre por qué el PP, Ciudadanos o los nacionalistas no apoyan o no se abstienen", ha comentado Montero, quien ha insistido en que, como mínimo, PP y Ciudadanos se abstengan para permitir la tramitación de los PGE. "Los ciudadanos entienden que la política está aquí para solucionar sus problemas, no podemos estar enredados en cuestiones conceptuales o teóricas", ha añadido.

En relación a los partidos independentistas del Congreso y a otros grupos parlamentarios, Montero ha asegurado que "siempre" que las conversaciones estén "dentro de la legalidad", el Gobierno "está dispuesto a cambiar una cifra, un punto, una coma". Tras conocerse que Catalunya ganará peso en el destino de las inversiones del Estado con un incremento del 52% frente a 2018 el PDeCAT anunció que mantenía su negativa a los PGE. ERC tampoco descarta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, aunque mantiene el debate abierto. Ambos siguen pidiendo gestos políticos a Pedro Sánchez.

Sin embargo, la ministra ha rechazado la petición de Puigdemont de crear una mesa de negociación sobre Catalunya para tramitar los PGE: "Evidentemente no vamos a sentarnos en ninguna mesa donde se vayan a debatir cuestiones fuera del marco constitucional. Nosotros siempre hemos trasladado la necesidad de que el Govern inicie un diálogo interno, es una responsabilidad que no se puede delegar. Hay materias que se pueden plantear en el marco de la ley, como la financiación".

Montero, preguntada por si estos Presupuestos Generales son un "programa electoral" –ya que no cuentan todavía con los apoyos necesarios–, ha contestado que las cuentas son "las que España necesita". "Es un Presupuesto que está en vía de que los grupos políticos puedan sentarse a negociarlo y a profundizar en él, abrimos la negociación a todo el arco político", ha concluido.

El PNV no descarta una enmienda a la totalidad

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el grupo nacionalista en el Congreso no descarta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado, si bien ha añadido que Sánchez podría seguir gobernando con una prórroga de las cuentas.

En una entrevista en Radio Nacional recogida por EFE, Ortuzar ha reiterado la disposición de su partido a la negociación, pero "el que tiene la responsabilidad de sacar adelante el presupuesto es el Gobierno" y por ello "debe de crear un clima político" favorable a reeditar la mayoría en el Congreso que llevó a Sánchez a La Moncloa y debe "convencer al resto de grupos de la conveniencia de su aprobación".