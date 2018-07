Hacienda ampliará la composición de la lista de morosos para incluir a "responsables solidarios y colaboradores"

La lista de morosos con Hacienda va a ampliarse para incluir a los "responsables solidarios y colaboradores", y no solo a los deudores por importe de más de un millón de euros. Esto implica que se va a añadir a las personas que responden de la deuda de las empresas. Según el último listado, recientemente publicado, del total de morosos, la mayoría (3.978) son personas jurídicas, y 340 son personas físicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este anuncio en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento.

Aunque en ningún momento ha mencionado a los asesores fiscales, esta medida podría poner en el punto de mira a estos profesionales. Hace unos meses, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron a los intermediarios fiscales como bancos, consultores o abogados a informar a las autoridades nacionales cuando proporcionen asesoría que pueda contribuir a evadir impuestos.

Montero cree que "las actuales estructuras tributarias se han quedado obsoletas". Esto implica que su Gobierno va a tratar de capitanear una reforma del sistema que incluya nuevos ingresos. En concreto, y de manera inmediata, se va a reformar el impuesto de Sociedades con el objetivo de que "las grandes corporaciones realicen un esfuerzo superior", acercando "el tipo teórico impositivo al real". "No va a afectar a pymes ni a medianas empresas", ha dejado claro.

También de manera inmediata se va a aprobar el impuesto sobre determinados actividades digitales. Se tratará de un tributo indirecto que recaerá sobre las nuevas áreas de actividad relacionadas con el sector tecnológico. Por último, Montero ha confirmado un paquete de medidas relacionadas con fiscalidad verde, "no con afán recaudatorio", sino para una economía más sostenible y amable con el medio ambiente.

Ante las críticas de Ciudadanos y PP, al partido de Albert Rivera le ha recordado que pactaron con el PSOE elevar el tipo real al que tributan las empresas en el acuerdo de Gobierno que sellaron Pedro Sánchez y el líder de la formación naranja que no terminó de fructificar mientras que a los populares les indicó que algunas figuras impositivas vienen del Gobierno de Mariano Rajoy, como el impuesto a las tecnológicas o la fiscalidad verde.

En lo que se refiere al impuesto bancario, Hacienda también "explorará la posibilidad" de establecer una nueva figura fiscal. Montero también ha reiterado que " en ningún casa se va a subir impuestos a pymes, autónomos y ciudadanos".

Ley contra los grandes defraudadores

Montero ha explicado que su departamento está ya trabajando en una nueva ley encaminada a perseguir a los grandes defraudadores. Entre otras medidas, Hacienda modificará la Ley General Tributaria para que en la lista de deudores con la Agencia Tributaria aparezcan también los responsables solidarios.

También se trabaja en la actualización de la lista de paraísos fiscales y en medidas que atajen las planificaciones fiscales abusivas de las grandes empresas y multinacionales para garantizar que tributan allí donde generan valor.

La titular de Hacienda también ha mostrado el compromiso de su Ministerio por combatir la desigualdad de género para que la economía sea más dinámica y las mujeres no se vean abocadas a "empleos más precarios, salarios más bajos y a renunciar a cualquier intento de conciliar la vida familiar". El departamento de Montero trabaja para que España se sitúe como un país de referencia a la hora de establecer una fiscalidad que incentive la contratación de mujeres y facilite que lleguen a los puestos de dirección de las compañías.

Por el lado del gasto, los Presupuestos de 2019 también se harán con "perspectiva de género", un elemento que estará presente en "todas las fases del ciclo presupuestario".

Montero también ha anunciado que se estudiará la bajada del IVA a los productos de higiene íntima femenina, siguiendo los avances que se produzcan en esta materia desde la Unión Europea, y se abordará la llamada "tasa rosa", el precio superior que se pide por un producto por el mero hecho de estar dirigido a una clientela femenina, para que "las empresas dejen de penalizar a las mujeres cobrándoles un plus por el hecho de ser mujeres".

Dialogo para reformular el programa de estabilidad

La ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con el programa de estabilidad marcado por Bruselas pero ha añadido: "Nuestra intención es el diálogo con Bruselas para que ninguna política de austeridad lastre el crecimiento. Esperemos que el programa de estabilidad se pueda reformular para 2019".

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, admitió este miércoles en el Congreso la incapacidad del Gobierno para cumplir con el objetivo del 2,2% de déficit que impuso la Comisión Europea. A pesar de este incumplimiento, Calviño apuntó que estaba trabajando con Hacienda y la AiRef en la definición del techo de gasto de 2019 como paso previo para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Montero ha subrayado que el Gobierno de España "nunca ha cumplido el objetivo de estabilidad", en clara alusión al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero "sí han cumplido las comunidades autónomas y los ayuntamientos". "Vamos a dialogar con Europa pero no vamos a ser insumisos. Hay que intentar dialogar, pero una vez establecidos los objetivos de estabilidad hay que cumplirlos porque las consecuencias del incumplimiento provoca un desgobierno".

Respecto a techo de gasto, la ministra ha indicado que promoverá la creación de "un grupo de trabajo, que anunció hace años el presidente de Mariano Rajoy aunque nunca se llegó a materializar, para que estudie cómo hacer el cálculo y cuándo aplicar la regla de gasto".

Financiación autonómica y local

Sobre la financiación autonómica, la ministra ha incidido en la aprobación de una "suerte de alivio" que permita ir transitando a nuevo modelo de financiación, ante la imposibilidad de reformar el modelo de manera global en esta legislatura.

Ante las críticas de las diputadas del PP, la ministra ha recordado que su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, "no quiso tomar partido por la financiación autonómica. No hay un documento con la posición del Gobierno de España sobre la financiación autonómica. Va a haber mejoras tangibles, ¿vamos a poder articular una verdadera reforma de la financiación? No da tiempo. Con el PP en el Gobierno se tenía que haber cambiado el modelo de financiación autonómica desde 2014. ¿Ahora piden celeridad?".

Respecto a la financiación local, la ministra de Hacienda ha asegurado que trabaja para que los ayuntamientos recuperen competencias y puedan tener un papel más relevante en el gasto social. Ha reconocido que la actual regla de gasto ha constreñido a comunidades y ayuntamientos y "no se ha aplicado en el momento del ciclo económico oportuno".