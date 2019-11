El Hang Seng cierra a la baja en el día de la salida a bolsa de Alibaba

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas del 0,29 % en una jornada marcada por el debut bursátil del gigante del comercio electrónico Alibaba, que consiguió en su primera sesión subir un 6,59 %.

No obstante, la empresa cotizará dentro del índice HSCI y no del índice principal de la bolsa hongkonesa, el Hang Seng, ya que no cumple algunos requisitos como la estructura de sus acciones, con derechos de voto desiguales.

La entrada del grupo animó la sesión, en la que el volumen de negocio de la sesión se disparó hasta los 133.050 millones de dólares de Hong Kong (17.000 millones de dólares, 15.430 millones de euros), una cifra muy superior a la habitual.

El selectivo se dejó 79,12 puntos hasta 26.913,92, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental cotizadas en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cedió un 0,11 %.

Los cuatro subíndices cerraron con pérdidas: Inmobiliaria, del 1,03 %; Servicios, del 0,57 %; Finanzas, del 0,22 %; y Comercio e Industria, del 0,13 %.

Dentro del sector financiero destacaron las ganancias, aunque leves, de ICBC (+0,35 %) y de Bank Of China (+0,31 %), así como las pérdidas del HSBC (-0,34 %).

Pleno al rojo en Servicios, con descensos para Power Assets (-1,52 %), CKI Holdings (-1,01 %), HK & China Gas (-0,42 %) y CLP Holdings (-0,12 %).

En el terreno inmobiliario cayeron algunas de las principales empresas del sector como CK Asset (-2,33 %) y Wharf Reic (-2,12 %), pero remontaron otras como Sino Land (+1,70 %) o Country Garden (+0,35 %).

El principal valor por peso del parqué, la tecnológica Tencent, cayó un 0,94 %; los analistas ya habían advertido de que muchos inversores iban a vender sus títulos para adquirir los del recién llegado Alibaba y diversificar así sus carteras.

Entretanto, el peor resultado de la jornada se lo llevó el fabricante de componentes acústicos AAC Tech, que se desvalorizó un 4,88 %.

Las públicas chinas también sufrieron, con pérdidas para las petroleras Cnooc (-0,34 %), Petrochina (-0,27 %) y Sinopec (-0,22 %).

En el sector de las telecomunicaciones, China Unicom se dejó un 0,69 % y China Mobile un 0,65 %.