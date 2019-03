El Hang Seng se mantiene animado por las medidas de estímulo de Pekín

El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganó este miércoles un 0,26 % animado por la inclinación de Pekín hacia más medidas de estímulo como método para contrarrestar el enfriamiento de la economía china.

Los inversores parecen animados después de que el primer ministro chino, Li Keqiang, anunciase ayer rebajas fiscales mayores de lo esperado o proyectos de infraestructura por importe de miles de millones de dólares, entre otras medidas.

El Hang Seng cerró hoy en positivo (0,26 %) tras sumar 76 puntos hasta llegar a los 29.037,6, mientras que el índice Hang Seng China Enterprises, que mide el comportamiento de las empresas de la parte continental en el parqué hongkonés, sumó 9,42 enteros (0,08 %) para cerrar en 11.592,03 unidades.

Entre los subíndices, el de Servicios fue el único damnificado, acumulando pérdidas del 0,19 %, mientras que por la senda del verde caminaron los demás: Comercio e Industria (0,15 %), Finanzas (0,25 %) e Inmobiliaria (0,87 %).

La tecnológica Tencent, principal valor por peso de cotización en el Hang Seng, continuó su ascenso con un 0,17 %, aunque el grupo de componentes acústicos AAC Technologies se le adelantaba con un 3,84 %.

En el sector de las telecomunicaciones, China Unicom perdió un 2,35 % mientras que China Mobile no registró cambios.

Jornada nefasta entre los grandes valores energéticos: Cnooc bajó un 1,47 %; Petrochina, petrolera más grande del país, un 0,58 %, y Sinopec, la refinería número uno de China, un 0,45 %.

Entre los bancos, solo Bank of Communications se pintó de rojo con su caída del 1,02 %, mientras que Bank of China y China Construction Bank no registraron cambios; ganaron HSBC (0,54 %) e ICBC (0,33 %).

En el sector asegurador, la sesión se vio empañada por las pérdidas de China Life, del 0,22 %. Diferente camino tomaron AIA y Ping An, que registraron ganancias del 0,13 % y 0,36 %, respectivamente.

En terreno inmobiliario registraron ganancias Sun Hung Kai (0,77 %), Henderson Land (0,9 %), New World Development (0,97 %) o Country Garden (1,42 %), aunque ninguna de las mencionadas se acercó siquiera a la gran ganadora del día, Wharf REIC, que se erigió en protagonista de la sesión con su avance del 6,32 %.

No tuvieron tanta suerte y caminaron por la senda del rojo CK Asset, con un 0,55 %, o China Overseas, con un 0,51 %.

El subíndice de Servicios fue el perdedor de la jornada con descensos generalizados: China Res Power lideró las pérdidas con su 1,49 %, y CK Infrastructure Holdings que se cayó un 0,39 %; solo se salvó CLP Holdings, que sumó un sutil 0,11 %.

El volumen de negocios se situó en 114.510 millones de dólares de Hong Kong (14.587 millones de dólares, 12.907 millones de euros).