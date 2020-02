El Hang Seng sigue en rojo por miedo al virus, que supera al SARS en muertes

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, inició la semana con pérdidas del 0,59 % que reflejan el miedo a la evolución del coronavirus de Wuhan, que superó este fin de semana el número de muertes que dejó el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) en 2003.

El selectivo cedió 162,93 puntos hasta los 27.241,34, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,47 %.

Todos los subíndices acabaron en rojo: Inmobiliaria (-0,41 %), Finanzas (-0,51 %), Servicios (-0,63 %) y Comercio e Industria (-0,75 %).

Entre las pocas ganadoras de la sesión destacó el fabricante de pañales y toallitas Hengan International (4,89 %), en línea con el aumento de la demanda de productos sanitarios en China.

En el verde no hubo muchos otros grandes nombres, aunque fue notable la jornada de la inmobiliaria China Overseas (+1,12 %), que, no obstante, no fue suficiente contrapeso para las pérdidas de Wharf REIC (-1,56 %).

En zona financiera, buen desempeño del HSBC (+0,52 %) pero no de las aseguradoras AIA (-1,31 %) y China Life (-1,53 %).

A pique gigantes estatales chinos como las petroleras Sinopec (-0,24 %), Cnooc (-0,65 %) y Petrochina (-1,43 %) o las operadoras telefónicas China Mobile (-0,67 %) y China Unicom (-2,17 %).

Siguieron de capa caída las compañías macaenses de casinos Sands China (-1,92 %) y Galaxy Entertainment (-2,65 %), ya que sus centros de juego permanecen cerrados temporalmente por orden gubernamental.

La peor parada de la jornada fue la fabricante de ropa Shenzhou International (-4,15 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 107.750 millones de dólares de Hong Kong (13.876 millones de dólares, 12.672 millones de euros).