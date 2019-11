Hernández de Cos ve margen para mejorar la innovación del capital humano

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha subrayado este lunes que la economía española tiene margen para mejorar su nivel de innovación y digitalización, "especialmente en capital humano".

En la inauguración de la jornada "Digitalisation & Investment in Intangible Capital: The Spanish Case within the European Union" organizada por el Banco de España y el Banco Europeo de Inversiones, Hernández de Cos ha añadido que esta apuesta por la innovación es especialmente relevante dado el bajo nivel de productividad de la economía española en comparación con otros países europeos.

El gobernador ha planteado en su discurso que la digitalización puede mejorar la productividad, pero al mismo tiempo conducir a una mayor concentración de los mercados, la polarización del mercado laboral -al desaparecer los puestos de formación media- o amenazar la ciberseguridad.

En el caso específico del sector financiero, Hernández de Cos ha señalado que las nuevas tecnologías pueden conllevar mejoras de eficiencia y permitir la entrada de nuevos operadores, aunque esto suponga alterar el actual reparto de mercado.

La jornada también abordará el papel de los activos intangibles, incluida la investigación y desarrollo, que según el gobernador puede resultar más difícil de financiar que otro tipo de activos, por lo que "el sector público puede jugar un papel importante" de apoyo a través de la educación, proporcionando trabajadores de alta cualificación.